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10 февраля • обновлено в 22:32
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Стареющие Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо насмешили Лободу

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Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая старательно скрывает лицо своего ребенка от Тилля Линдеманна, посмеялась над голливудскими звездами Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо.

Картинкой по этой теме она поделилась со своими 5,5 миллионами подписчиков в Instagram.

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Как известно, 56-летний Брэд Питт и 45-летний Леонардо Ди Каприо играли главные роли в последнем фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Они делились смешным моментом со съемок, когда знаменитый режиссер дал им совет "просто быть собой", играя роль стареющих актеров, чья карьера в кино вскоре завершится.

Это показалось смешным 37-летней Лободе, ввиду чего она опубликовала эту цитату с фото Питта и Ди Каприо в сториз:

Стареющие Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо насмешили Лободу

Читайте также, как Лобода совершила стыдный поступок и напугала уборщицу во время съемок одного из клипов в Стамбуле.

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