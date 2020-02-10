Старіючі Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо насмішили Лободу

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка старанно приховує обличчя своєї дитини від Тілля Ліндеманна, посміялася над голлівудськими зірками Бредом Піттом і Леонардо Ді Капріо.

Картинкою щодо цього вона поділилася зі своїми 5,5 мільйонами підписників в Instagram.

Як відомо, 56-річний Бред Пітт і 45-річний Леонардо Ді Капріо грали головні ролі в останньому фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді".

Вони ділилися смішним моментом зі зйомок, коли знаменитий режисер дав їм пораду "просто бути собою", граючи роль старіючих акторів, чия кар'єра в кіно незабаром завершиться.

Це здалося смішним 37-річній Лободі, через що вона опублікувала цю цитату з фото Пітта і Ді Капріо в сторіз:

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