Результаты впечатляют: мужчина 10 лет хранил еду из McDonald's и показал фото

Один из хостелов в Исландии обнародовал снимок бургера и картошки фри, приобретенных 10 лет назад.

Их в 2009 году купил местный житель Хьортур Смарасон, когда услышал, что McDonald's закрывает все свои рестораны в Исландии, сообщает BBC (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Я слышал, что пища с McDonald's никогда не разлагается, поэтому просто хотел проверить, правда ли это", – объяснил он.

Мужчина 10 лет хранил еду из McDonald's AFP / Angelika OSIEWALSKA

Несмотря на то, что сегодня бургеру и картошке фри уже 10 лет, они ничуть не изменились и имеют такой вид, будто их вчера приготовили.

Мужчина хранил еду у себя дома три года, после чего решил их отдать. Сейчас раритетный фаст-фуд хранится в хостеле Snotra House на юге Исландии.

"Старик все еще там, чувствует себя нормально. Да и выглядит довольно неплохо. Это все, конечно, смешно, но заставляет задуматься о том, что мы едим. Плесени нет, лишь бумажная обертка немного пожелтела", – рассказал владелец хостела Сигги Сигурдур.

"Живущие" бургер и картошку фри можно увидеть в режиме реального времени через стриминг на сайте хостела. Там утверждают, что их вебсайт ежедневно получает до 400 тысяч просмотров, а "посетить" легендарный фаст-фуд приезжают со всего мира.

Отмечается, что за свою короткую биографию бургер и картошка фри изменили не один дом, прежде чем "поселились" в хостеле.

Сначала Хьортур Смарасон хранил их в пластиковом пакете у себя в гараже. Когда за три года он увидел незначительное изменение в состоянии продуктов, то решил отдать их в Национальный музей Исландии. Там сказали, что не имеют технической возможности хранить продукты питания и вернули их владельцу.

"Думаю, они ошибались, так как этот гамбургер сам себя хранит", – отметил Смарасон.

После путешествий по разным отелям в Рейкьявике фаст-фуд поселился на юге острова и теперь приносит хостелу, где его "приютили", многочисленное количество посетителей.

Фаст-фуд хранится в хостеле Snotra House AFP / Angelika OSIEWALSKA

Как сообщал OBOZREVATEL, корпорация McDonald's проиграла дело против ирландской сети быстрого питания Supermac's, в результате чего у нее отобрали право на эксклюзивное использование товарного знака Big Mac.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!