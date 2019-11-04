Результати вражають: чоловік 10 років зберігав їжу з McDonald's і показав фото

Один із хостелів в Ісландії оприлюднив знімок бургера та картоплі фрі, що були придбані 10 років тому.

Їх у 2009 році купив місцевий житель Хьортур Смарасон, коли почув, що McDonald's закриває всі свої ресторани в Ісландії, повідомляє BBC (щоб подивитися фото, доскрльте до кінця сторінки).

"Я чув, що їжа з McDonald's ніколи не розкладається, тому просто хотів перевірити, чи це правда", – пояснив він.

Чоловік 10 років зберігав їжу з McDonald's AFP / Angelika OSIEWALSKA

Незважаючи на те, що сьогодні бургеру та картоплі фрі вже 10 років, вони нітрохи не змінилися і мають такий вигляд, ніби їх вчора приготували.

Чоловік зберігав їжу в себе вдома три роки, після чого вирішив їх віддати. Нині раритетний фаст-фуд зберігається в хостелі Snotra House, що на півдні Ісландії.

"Старий все ще там, почувається нормально. Та й виглядає досить непогано. Це все, звичайно, смішно, але змушує замислитись про те, що ми їмо. Цвілі немає, лише паперова обгортка трохи пожовкла", – розповів власник хостелу Сіггі Сигурдур.

"Живучі" бургер та картоплю фрі можна побачити в режимі реального часу через стрімінг на сайті хостелу. Там стверджують, що їхній вебсайт щодня отримує до 400 тисяч переглядів, а "відвідати" легендарний фаст-фуд приїжджають з усього світу.

Зазначається, що за свою коротку біографію бургер і картопля фрі змінили не одну домівку, перш ніж "оселилися" в хостелі.

Спочатку Хьортур Смарасон зберігав їх у пластиковому пакеті у себе в гаражі. Коли за три роки він побачив незначну зміну у стані продуктів, то вирішив віддати їх до Національного музею Ісландії. Там сказали, що не мають технічної можливості зберігати продукти харчування і повернули їх власнику.

"Гадаю, вони помилялися, тому що цей гамбургер сам себе зберігає", – зауважив Смарасон.

Після мандрівок по різних готелях у Рейк'явіку фаст-фуд оселився на півдні острова й тепер приносить хостелу, де його "прихистили", численну кількість відвідувачів.

Фаст-фуд зберігається в хостелі Snotra House AFP / Angelika OSIEWALSKA

Як повідомляв OBOZREVATEL, корпорація McDonald's програла справу проти ірландської мережі швидкого харчування Supermac's, внаслідок чого у неї відібрали право на ексклюзивне використання товарного знака Big Mac.

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