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19 января • обновлено в 15:22
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"Где рука?!" Лучшая актриса Pornhub озадачила сеть оптической иллюзией

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Американская порноактриса Лана Роудс, которая недавно получила премию Pornhub Awards 2019, удивила поклонников "отсутствием руки".

23-летняя девушка появилась на странном фото в Инстаграм, которое живо начали обсуждать пользователи.

Из-за оптического обмана зрения кажется, будто у Ланы нет правой руки. При этом ее подруга Лена рядом выглядит вполне нормально и все ее конечности на месте.

"Где твоя рука…", "Почему на секунду мне показалось, что ты потеряла руку?", "С первого взгляда кажется, что ты без руки", "Я подумал, что, черт побери, случилось с ее рукой", - пишут поклонники порнозвезды в комментариях к фото.

"Где рука?!" Лучшая актриса Pornhub озадачила сеть оптической иллюзией
"Где рука?!" Лучшая актриса Pornhub озадачила сеть оптической иллюзией
"Где рука?!" Лучшая актриса Pornhub озадачила сеть оптической иллюзией
"Где рука?!" Лучшая актриса Pornhub озадачила сеть оптической иллюзией

А вот тот самый нашумевший "безрукий" снимок, Лана - слева в темном наряде.

"Где рука?!" Лучшая актриса Pornhub озадачила сеть оптической иллюзией

На следующем фото видно, что у Ланы с правой рукой все в полном порядке.

"Где рука?!" Лучшая актриса Pornhub озадачила сеть оптической иллюзией

Как ранее писал OBOZREVATEL, Лана Роудс была признана лучшей порноактрисой 2019 года, самые откровенные фото горячей красотки смотрите тут.

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