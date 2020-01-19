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19 січня • оновлено в 15:22
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"Де рука?!" Краща актриса Pornhub спантеличила мережу оптичною ілюзією

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Американська порноакторка Лана Роудс, яка нещодавно отримала премію Pornhub Awards 2019, здивувала шанувальників "відсутністю руки".

23-річна дівчина з'явилася на дивному фото в Інстаграм, яке жваво почали обговорювати користувачі.

Через оптичний обман зору здається, ніби у Лани немає правої руки. При цьому її подруга Лєна поруч виглядає цілком нормально і всі її кінцівки на місці.

"Де твоя рука...", "Чому на секунду мені здалося, що ти втратила руку?", "З першого погляду здається, що ти без руки", "Я подумав, що, чорт забирай, сталося з її рукою", - пишуть шанувальники порнозірки в коментарях до фото.

"Де рука?!" Краща актриса Pornhub спантеличила мережу оптичною ілюзією
"Де рука?!" Краща актриса Pornhub спантеличила мережу оптичною ілюзією
"Де рука?!" Краща актриса Pornhub спантеличила мережу оптичною ілюзією
"Де рука?!" Краща актриса Pornhub спантеличила мережу оптичною ілюзією

А ось той самий гучний "безрукий" знімок, Лана - ліворуч у темному вбранні.

"Де рука?!" Краща актриса Pornhub спантеличила мережу оптичною ілюзією

На наступному фото видно, що у Лани з правою рукою все в повному порядку.

"Де рука?!" Краща актриса Pornhub спантеличила мережу оптичною ілюзією

Як раніше писав OBOZREVATEL, Лана Роудс була визнана кращою порноакторкою 2019 року, найвідвертіші фото гарячої красуні дивіться тут.

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