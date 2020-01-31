Девушка в нижнем белье проиграла по фото бодипозитивщице: ее обида стала мемом

Фотографии двух девушек с совершенно разной фигурой спровоцировали резонанс в сети, который быстро превратился в мем.
Девушка в Twitter под ником "Зеленояблочная" решила опубликовать два фотоснимка в нижнем белье. Она увлекается бодипозитивом и самоиронией, а в своей публикации акцентировала внимание на том, что "толстые девушки" реально могут быть не только привлекательными, но и сексуальными.
Я пришла закинуть фоточек и порвать анальное отверстие всем, кто считает, что толстые девушки сексуальными и красивыми быть не могут.— Зеленояблочная 🍏 (@Zelenoyablochka) January 28, 2020
Как видите, фото я уже закинула...🔥 pic.twitter.com/6jG6WL3dAr
Реакция последовала незамедлительно: один сегмент юзеров подверг ее критике, другие пользователи поддержали девушку. В итоге пост набрал 13 тысяч лайков.
Через 24 часа у нее появилась "соперница" – девушка под ником "Оторву твой закусенец" опубликовала пост, в котором значится, что ее фотография набрала гораздо меньше лайков, чем фотоснимок "Зеленояблочной" – всего 1429.
Все что я хочу сказатб это ебанный рот пиздец pic.twitter.com/35C0yhsT9W— оторву твой закусенец (@zlayachihua) January 30, 2020
"Я просто дико ору с оценки людей стоящих за не работу над собой и за ожирение", - негодует стройная дама.
Опять-таки, мнение участников соцсетей разделилось.
После этого в Twitter сделали данную ситуацию мемом и привели в пример фото с собакой корге и главой МИД РФ одиозной Марии Захаровой, чьи фотографии набрали больше лайков, чем пост девушки "Оторву твой закусенец" в нижнем белье.
все что я хочу сказатб это совершенно справедливо pic.twitter.com/AvwCRWIvYM— Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) January 31, 2020
Все что я хочу сказатб это ничего pic.twitter.com/eJz1tey0vO— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) January 31, 2020
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