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31 января • обновлено в 18:08
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Девушка в нижнем белье проиграла по фото бодипозитивщице: ее обида стала мемом

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Фотографии двух девушек с совершенно разной фигурой спровоцировали резонанс в сети, который быстро превратился в мем.

Девушка в Twitter под ником "Зеленояблочная" решила опубликовать два фотоснимка в нижнем белье. Она увлекается бодипозитивом и самоиронией, а в своей публикации акцентировала внимание на том, что "толстые девушки" реально могут быть не только привлекательными, но и сексуальными.

Реакция последовала незамедлительно: один сегмент юзеров подверг ее критике, другие пользователи поддержали девушку. В итоге пост набрал 13 тысяч лайков.

Девушка в нижнем белье проиграла по фото бодипозитивщице: ее обида стала мемом
Девушка в нижнем белье проиграла по фото бодипозитивщице: ее обида стала мемом

Через 24 часа у нее появилась "соперница" – девушка под ником "Оторву твой закусенец" опубликовала пост, в котором значится, что ее фотография набрала гораздо меньше лайков, чем фотоснимок "Зеленояблочной" – всего 1429.

"Я просто дико ору с оценки людей стоящих за не работу над собой и за ожирение", - негодует стройная дама.

Опять-таки, мнение участников соцсетей разделилось.

Девушка в нижнем белье проиграла по фото бодипозитивщице: ее обида стала мемом
Девушка в нижнем белье проиграла по фото бодипозитивщице: ее обида стала мемом

После этого в Twitter сделали данную ситуацию мемом и привели в пример фото с собакой корге и главой МИД РФ одиозной Марии Захаровой, чьи фотографии набрали больше лайков, чем пост девушки "Оторву твой закусенец" в нижнем белье.

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