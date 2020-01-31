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31 січня • оновлено в 18:10
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Дівчина в нижній білизні програла по фото бодіпозітівщіці: її образа стала мемом

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Фотознімки двох дівчат з абсолютно різною фігурою спровокували резонанс у мережі, який дуже швидко став мемом.

Дівчина в Twitter під ніком "Зеленояблочная" вирішила опублікувати два фотознімки в нижній білизні. Вона захоплюється бодіпозітівом і самоіронією, а в своїй публікації акцентувала увагу на тому, що "товсті дівчата" реально можуть бути не тільки привабливими, але й сексуальними.

Реакція не забарилася: один сегмент користувачів піддав її критиці, інші користувачі підтримали дівчину. У підсумку пост набрав 13 тисяч лайків.

Дівчина в нижній білизні програла по фото бодіпозітівщіці: її образа стала мемом
Дівчина в нижній білизні програла по фото бодіпозітівщіці: її образа стала мемом

Через 24 години у неї з'явилася "суперниця" – дівчина під ніком "Відірву твій закусенец" опублікувала пост, в якому значиться, що її фотографія набрала набагато менше лайків, ніж фотознімок "Зеленояблочної" – всього 1429.

"Я просто дико кричу з оцінки людей, які стоять за не роботу над собою та за ожиріння", - обурюється струнка дама.

Знову ж таки, думка учасників соцмереж розділилася.

Дівчина в нижній білизні програла по фото бодіпозітівщіці: її образа стала мемом
Дівчина в нижній білизні програла по фото бодіпозітівщіці: її образа стала мемом

Після цього в Twitter зробили дану ситуацію мемом і навели у приклад фото з собакою корге та главою МЗС РФ Марії Захарової, які набрали більше лайків, ніж фотографія дівчини "Відірву твій закусенец" у нижній білизні.

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