Дівчина в нижній білизні програла по фото бодіпозітівщіці: її образа стала мемом

Фотознімки двох дівчат з абсолютно різною фігурою спровокували резонанс у мережі, який дуже швидко став мемом.

Дівчина в Twitter під ніком "Зеленояблочная" вирішила опублікувати два фотознімки в нижній білизні. Вона захоплюється бодіпозітівом і самоіронією, а в своїй публікації акцентувала увагу на тому, що "товсті дівчата" реально можуть бути не тільки привабливими, але й сексуальними.

Я прийшла закинути фоточек і порвати анальний отвір всім, хто вважає, що товсті дівчата сексуальними і красивими бути не можуть.



Як бачите, фото я вже закинула ... 🔥 pic.twitter.com/6jG6WL3dAr - Зеленояблочная 🍏 (@Zelenoyablochka) January 28, 2020

Реакція не забарилася: один сегмент користувачів піддав її критиці, інші користувачі підтримали дівчину. У підсумку пост набрав 13 тисяч лайків.

Через 24 години у неї з'явилася "суперниця" – дівчина під ніком "Відірву твій закусенец" опублікувала пост, в якому значиться, що її фотографія набрала набагато менше лайків, ніж фотознімок "Зеленояблочної" – всього 1429.

Все що я хочу сказатб це ебанний рот пиздец pic.twitter.com/35C0yhsT9W - відірву твій закусенец (@zlayachihua) January 30, 2020

"Я просто дико кричу з оцінки людей, які стоять за не роботу над собою та за ожиріння", - обурюється струнка дама.

Знову ж таки, думка учасників соцмереж розділилася.

Після цього в Twitter зробили дану ситуацію мемом і навели у приклад фото з собакою корге та главою МЗС РФ Марії Захарової, які набрали більше лайків, ніж фотографія дівчини "Відірву твій закусенец" у нижній білизні.

все что я хочу сказатб это совершенно справедливо pic.twitter.com/AvwCRWIvYM — Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) January 31, 2020

Все что я хочу сказатб это ничего pic.twitter.com/eJz1tey0vO — анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) January 31, 2020

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