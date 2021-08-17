Девушка узнала об измене парня во время его разговора во сне. Фото

Девушка по имени Бейли Хантер узнала о том, что парень ей изменяет из его разговора во сне. Мужчина назвал имя и фамилию другой женщины, когда спал.

Бейли отчетливо услышала имя, поэтому решила поискать предполагаемую соперницу в социальных сетях. Когда она нашла ее, то узнала, что эта девушка давно замужем и у нее есть трое детей. Об этом пишет издание The Sun (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Утром Хантер спросила своего избранника о девушке, имя которой он назвал во сне. Тот в ответ сказал, что это его давняя знакомая, они учились вместе в старшей школе.

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Однако что-то не давало покоя Бейли, поэтому она решила написать незнакомке. То, что она прочитала в ответном письме, сильно ее расстроило:

"Тебе лучше заняться своими делами. Ты просто его сумасшедшая бывшая девушка", – было написано там.

"Извини, я не его бывшая. Он живет в моем доме, я плачу за его телефонный счет, он ездит на моей машине на работу, он мой парень", – написала Хантер.

Но вскоре она выяснила, что ее возлюбленный с кем-то говорил по телефону на протяжении 45-ти минут – номер был неизвестный.

У Бейли было достаточно доказательств того, что парень ей изменяет. Она сказала ему, что намерена расстаться и попросила немедленно покинуть ее дом. На просьбы мужчины о том, что ему некуда идти, девушка никак не отреагировала.

"Честно говоря, это не моя проблема, ты должен был подумать об этом раньше", – сказала экс-бойфренду Хантер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее девушка Саманта Синглтон рассказала о самом неудачном свидании, которое ей пришлось пережить. Она договорилась о встрече вслепую с парнем, однако тот сразу же уехал, когда увидел ее.