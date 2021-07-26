Парень убежал от девушки, когда увидел ее на первом свидании. Фото и видео

Девушка Саманта Синглтон рассказала о самом неудачном свидании, которое ей пришлось пережить. Она договорилась о встрече вслепую с парнем, однако тот сразу же уехал, когда увидел ее.

Этой историей Саманта поделилась на своей странице в TikTok, передает издание The Sun. Девушка призналась, что после встречи была просто подавлена и решила навсегда покончить со свиданиями вслепую (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что запланированная романтическая встреча должна была пройти в боулинге. А когда мужчина подъехал на место встречи и увидел Саманту из машины, тут же уехал. Девушка не дождалась каких-либо объяснений и так и осталась стоять одна посреди дороги.

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"Оставил меня там, никаких объяснений, ничего. Представьте мое состояние. Я чувствую себя чертовски дерьмово до сих пор", – разоткровенничалась девушка.

Однако пользователи, которые посмотрели видео, решили подбодрить Саманту теплыми словами:

"Девушка, ты красивая. Это его потеря, не сдавайся", "Я искренне верю, что отказ в любой форме - это способ Вселенной указывать неверное направление, детка. Верь, лучшее грядет".

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