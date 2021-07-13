Девушка притворилась беременной, чтобы пронести в самолет дополнительную ручную кладь. Видео

Девушка придумала легкий способ бесплатно пронести с собой еще одну ручную кладь во время полета. Она взяла сумку средних размеров и надела ее задом наперед так, чтобы создать видимость, что она беременна.

Эшлин, или miniadventures, как она подписана в TikTok, показала подробную "инструкцию" в своем ролике. Путешественница подняла спортивную кофту, под которой спрятала розовый рюкзак. Когда она опустила кофту, ее живот выглядел круглым, как у беременной женщины (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Когда у тебя рейс за 44 доллара и можно взять только рюкзак. Это действительно работает!" – говорится в подписи к забавному ролику.

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Кроме того, Эшлин уточнила, что надела сумку после прохождения службы безопасности аэропорта, и именно так ей удалось избежать возможного наказания.

"Вау. Это самое красивое, что я когда-либо видел", "Современные ситуации требуют современных решений", "Боже мой, это просто гениально!", "Я сделаю это через несколько дней. Большое вам спасибо за совет", "Попробую как-нибудь на следующей неделе", – отреагировали пользователи в комментариях.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на борту самолета произошла комичная ситуация, которую блогер решил запечатлеть на видео. Пассажир, который сидел позади блогера, положил свою босую ногу на подлокотник, однако вскоре он отказался от этой идеи.