Реакция мужчины на босую ногу пассажира в самолете стала вирусной в сети. Видео

На борту самолета произошла комичная ситуация, которую блогер решил запечатлеть на видео. Пассажир, который сидел позади блогера, положил свою босую ногу на подлокотник, однако вскоре он отказался от этой идеи.

Все дело в том, что мужчина, который оказался "главной жертвой" произошедшего, быстро нашел способ прекратить это – полил ногу "обидчика" водой из бутылки. Соответствующий ролик юзер с ником the.walker.twins опубликовал на своей странице в Tik Tok (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Его видео посмотрели более 4 миллионов раз с тех пор, как оно было загружено 5 июля с подписью "что делать в этой ситуации" и получило тысячи комментариев.

Видео дня

"Я так устал от людей и их неуважения к другим", "Надо было попросить у бортпроводника стакан кипятка", "Такая же ситуация произошла с моей дочерью, но ступня была у ее лица. Тогда я встал и попросил убрать ее сейчас же!" – отреагировали люди в комментариях.

Были и те, кто заявил, что они ударили бы локтем о ногу на подлокотнике и притворились, что это был несчастный случай, или просто попросили бы убрать ногу.

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