Дальнобойщики показали, как заваривают чай при помощи фур. Видео

Водители фур в Европе устроили между собой "чайный" челлендж. В своеобразном испытании водителю нужно заварить чай при помощи грузовика и своих мастерских маневров, а это под силу только профессионалу.

Голландец Йохан Гротебор, автор одного из роликов, опубликованных в Instagram, водит грузовики уже 30 лет. Опустить пакетик чая в стакан для него было очень трудной задачей, но в итоге он справился. (Чтобы посмотреть видео доскролльте новость до конца).

Подписчики в комментариях оценили шуточный челлендж мужчин.

"Вот это крутой челлендж", "Круто, тоже нужно развлекаться иногда", "Кратко, чем отличаются челенджы мужчин от женских", "Наивысший уровень профи", "Прикольная идея", – пишут в сети.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что один из пользователей сети TikTok озадачил сеть, показав видео с "невидимой машиной". На нем он якобы едет по полу, при этом не двигая ногами.