Анекдоты дня: смешные шутки и приколы про Новый год

Народная примета: если в магазинах все продукты прошлогодние – значит, наступило 1 января.

В канун Нового года OBOZREVATEL публикует смешные шутки и приколы о празднике.

Это был самый настоящий год Крысы:

– сидели в норах;

– таскали еду домой, где ее и грызли;

– при виде человека прятались;

– переносили инфекцию.

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За новогодним столом:

– Хочу сказать тост.

– Пожалуйста, не говори только, как в прошлый раз, что пусть наступающий год будет ярким, необычным и запоминающимся!

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"Надо съездить в магазин сегодня, а то завтра будут толпы народу", – подумали все жители города.

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Зима, снег, вечер, холодно. На дороге стоит гаишник. Едет джип. Он его останавливает, подходит и видит двух амбалов.

– Что надо?

Гаишник:

– …Поколядовать можно?

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1 января 2021 года – пятница. Это хороший знак. Плохой год не может начинаться с пятницы.

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Особенно меркантильные люди, чтобы не покупать подарки, начинают ссориться и ругаться со всеми задолго до Нового года.

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К празднику готова... Стол наряжен, елка накрыта, дети упакованы, подарки одеты, платье накрашено, глаза поглажены, мужа выгуляла, собаку поздравила... Вроде бы ничего не забыла.

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Муж просыпается утром, спрашивает у жены: – Новый год прошел? – Прошел. – А какое сегодня число? – 2 января. – А 1-е было?

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Ранее OBOZREVATEL публиковал топ-10 мемов 2020 года. Также сообщалось, что Министерство обороны рассмешило украинцев заявлением Андрея Тарана о "фальцете": сообщение с ошибкой появилось на странице ведомства в Facebook.