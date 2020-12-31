Анекдоти дня: смішні жарти та приколи про Новий рік

Народна прикмета: якщо в магазинах всі продукти торішні – значить, настало 1 січня.

Напередодні Нового року OBOZREVATEL публікує смішні жарти та приколи про свято.

Це був справжнісінький рік Щура:

– сиділи в норах;

– тягли їжу додому, де її і гризли;

– при вигляді людини ховалися;

– переносили інфекцію.

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За новорічним столом:

– Хочу сказати тост.

– Будь ласка, не кажи тільки, як минулого разу, що нехай наступний рік буде яскравим, незвичайним і незабутнім!

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"Треба з'їздити в магазин сьогодні, а то завтра буде купа народу", – подумали всі жителі міста.

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Зима, сніг, вечір, холодно. На дорозі стоїть даїшник. Їде джип. Він його зупиняє, підходить і бачить двох амбалів.

– Що треба?

Даішник:

– ...Поколядувати можна?

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1 січня 2021 року – п'ятниця. Це добрий знак. Поганий рік не може починатися з п'ятниці.

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Особливо меркантильні люди, щоб не купувати подарунки, починають сваритися та лаятися з усіма задовго до Нового року.

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До свята готова... Стіл прикрасила, ялинку накрила, діти упаковані, подарунки вдягнені, сукня нафарбована, очі випрасувані, чоловіка вигуляла, собаку привітала... Начебто нічого не забула.

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Чоловік прокидається вранці, запитує в дружини: – Новий рік пройшов? – Пройшов. – А яке сьогодні число? – 2 січня. – А 1-ше було?

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Раніше OBOZREVATEL публікував топ-10 мемів 2020 року. Також повідомлялося, що Міністерство оборони розсмішило українців заявою Андрія Тарана про "фальцет": повідомлення з помилкою з'явилося на сторінці відомства у Facebook.