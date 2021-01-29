Анекдоты дня: смешные приколы, шутки и мемы за 29 января

Странная штука жизнь. Сначала не хочется вставать в садик, потом в школу, потом в институт, потом на работу... А потом раз! И срочно нужно на шесть утра на троллейбус на другой конец города, потому что там гречка дешевле.

Подборка актуальных приколов и анекдотов – далее в OBOZREVATEL.

Истерика в 16 лет: выбиваешь дверь с ноги, разбиваешь телефон об стену, орешь. Истерика в 25 лет: дверь стоит 10 тысяч, установка – 2 тысячи, за телефон и ноутбук еще платить кредит. Просто орешь. 30 лет: орать нельзя – дети спят. Просто сидишь.

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Продажи нового iPhone провалились, потому что молодые и успешные любители Apple не успели выплатить кредиты за предыдущие модели.

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К начальнику подходит работник: – Извините, я уже полгода не получаю премии... – Извинения приняты. Можете идти.

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– Папа, а что такое финансовый гений?

– Это, сынок, мужчина, который зарабатывает больше, чем может потратить его жена.

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Нищий просит у прохожего:

– Подайте на хлеб.

– Извини, дружище, нет мелочи, только карта.

– Вот из-за таких, как ты, пришлось обзавестись мобильным терминалом.

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На родительских собраниях в детском саду:

– Уважаемые родители, следите, пожалуйста, за своим поведением на выходных! В понедельник за завтраком все дети чокаются!

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Мужчина взял жене и любовнице путевки на один и тот же курорт. Жена приехала: море впечатлений, куча фотографий. Показывает мужчине:

– Это Ирка, мы с ней в одном номере жили, это Светка – мы с ней за одним столом сидели.

Мужчина увидел на фото любовницу:

– А это кто?

– А это Ленка, ни одной ночи в отеле не ночевала и каждый день с новым мужиком.

Через несколько дней мужчина встретился с любовницей. Те же фото, те же впечатления. Доходят до фото жены.

– А это кто?

– Это Танька. Такая женщина – ни на шаг от своего мужа не отходила.

***

– Что вам мешает быть самим собой?

– Правила этикета и уголовный кодекс.

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Пастор на проповеди:

– Дети мои! Кто из вас знает, что нужно сделать перед тем, как попросить прощение у Господа за свои грехи?

Голос девушки из зала:

– Согрешить?

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– Мужчина, в банк нельзя заходить голым!

– Да мне только за ипотеку заплатить.

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Как сообщал OBOZREVATEL, турист из Аргентины два дня не мог понять, как включить кран в квартире в Киеве. Его видеоролик стал вирусным в сети.