Аргентинец два дня не мог включить кран в квартире в Киеве. Видео стало вирусным

Турист из Аргентины, который приехал в Киев, прославился в сети из-за того, что два дня подряд не мог понять, как в квартире включается вода.

Роликом парень под ником Rulo de viaje поделился на своей странице в Twitter, и тот сразу стал вирусным. Так, только за несколько дней его посмотрели 436 тысяч пользователей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Юноша отметил, что не догадался расспросить у владельца квартиры, которую снимал, о правилах пользования краном, а потому ему пришлось самостоятельно разгадывать эту "головоломку".

"Если вы путешествуете по Украине и имеете проблемы с поиском крана. Мне понадобилось два дня, чтобы понять, как это работает, не спрашивая хозяина", – написал молодой человек.

Впоследствии он добавил, что видео стало настолько популярным, что начало распространяться во многих странах. Следовательно, его рабочий день буквально сорвала внезапная сверхизвестность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев рассмешило видео в сети, на котором пассажир и водитель устроили спор из-за сдачи за проезд. Первый требовал отдать ее с 50 грн, которые он передал купюрами по 20, 20 и 10 грн за одного человека. При этом проезд стоил 6 грн.