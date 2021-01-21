Аргентинец два дня не мог включить кран в квартире в Киеве. Видео стало вирусным

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Курьезы
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Кран с водой

Турист из Аргентины, который приехал в Киев, прославился в сети из-за того, что два дня подряд не мог понять, как в квартире включается вода.

Роликом парень под ником Rulo de viaje поделился на своей странице в Twitter, и тот сразу стал вирусным. Так, только за несколько дней его посмотрели 436 тысяч пользователей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Юноша отметил, что не догадался расспросить у владельца квартиры, которую снимал, о правилах пользования краном, а потому ему пришлось самостоятельно разгадывать эту "головоломку".

"Если вы путешествуете по Украине и имеете проблемы с поиском крана. Мне понадобилось два дня, чтобы понять, как это работает, не спрашивая хозяина", – написал молодой человек.

Впоследствии он добавил, что видео стало настолько популярным, что начало распространяться во многих странах. Следовательно, его рабочий день буквально сорвала внезапная сверхизвестность.

Аргентинец не смогу включить воду в Киеве

Аргентинец не смогу включить воду в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев рассмешило видео в сети, на котором пассажир и водитель устроили спор из-за сдачи за проезд. Первый требовал отдать ее с 50 грн, которые он передал купюрами по 20, 20 и 10 грн за одного человека. При этом проезд стоил 6 грн.