Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 6 января

Анекдот дня: охраннику супермаркета не выдали термометр и при входе он просто всех целовал в лоб.

Чтобы поднять настроение своим читателям, OBOZREVATEL публикует подборку актуальных приколов и шуток за 6 января.

– Дорогая, куда пропала бутылка водки?

– Я обрабатывала рану.

– Какую?

– Душевную.

***

Узбек, который не знал, как будет "курица" на русском языке, нашел в магазине яйцо и спросил у продавщицы: "А где мама?"

***

Больной у врача:

– Помогите, доктор, уже месяц не могу спать спокойно. Мне постоянно снятся зайцы, которые играют в футбол.

– Вот вам лекарство, выпейте и все пройдет.

– А можно послезавтра?

– Да, но почему?

– А у них завтра финал.

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Все великие потому и были великими, что им не нужно было каждое утро плестись на работу. На их домах так и пишут: "В этом доме жил и работал…"

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Косметика – это такая вещь, которая помогает не пугать своей естественной красотой окружающих.

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Сын зовет маму среди ночи:

– Мам! Принеси воды!

– Встань и попей!

– Ну, принеси!

– Будешь хныкать – дам ремня!

– Ну вот, будешь вставать за ремнем – и принеси!

***

Мужчина смотрит телевизор. К нему подходит 7-летний сын. – Пап, а почему этот фильм нельзя смотреть детям? – Сиди тихо... сам сейчас увидишь.

Ранее OBOZREVATEL публиковал популярные мемы с легендой боевиков Джеки Чаном. В 2020 году актеру исполнилось 66 лет.