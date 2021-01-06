Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 6 января
Анекдот дня: охраннику супермаркета не выдали термометр и при входе он просто всех целовал в лоб.
Чтобы поднять настроение своим читателям, OBOZREVATEL публикует подборку актуальных приколов и шуток за 6 января.
– Дорогая, куда пропала бутылка водки?
– Я обрабатывала рану.
– Какую?
– Душевную.
***
Узбек, который не знал, как будет "курица" на русском языке, нашел в магазине яйцо и спросил у продавщицы: "А где мама?"
***
Больной у врача:
– Помогите, доктор, уже месяц не могу спать спокойно. Мне постоянно снятся зайцы, которые играют в футбол.
– Вот вам лекарство, выпейте и все пройдет.
– А можно послезавтра?
– Да, но почему?
– А у них завтра финал.
***
Все великие потому и были великими, что им не нужно было каждое утро плестись на работу. На их домах так и пишут: "В этом доме жил и работал…"
***
Косметика – это такая вещь, которая помогает не пугать своей естественной красотой окружающих.
***
Сын зовет маму среди ночи:
– Мам! Принеси воды!
– Встань и попей!
– Ну, принеси!
– Будешь хныкать – дам ремня!
– Ну вот, будешь вставать за ремнем – и принеси!
***
Мужчина смотрит телевизор. К нему подходит 7-летний сын. – Пап, а почему этот фильм нельзя смотреть детям? – Сиди тихо... сам сейчас увидишь.
Ранее OBOZREVATEL публиковал популярные мемы с легендой боевиков Джеки Чаном. В 2020 году актеру исполнилось 66 лет.