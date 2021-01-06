Анекдоти дня: смішні приколи й жарти за 6 січня

Анекдот дня: охоронцю супермаркету не видали термометр – і при вході він просто всіх цілував у лоб.

Щоб поліпшити настрій своїм читачам, OBOZREVATEL публікує добірку актуальних приколів і жартів за 6 січня.

– Люба, куди зникла пляшка горілки?

– Я обробляла рану.

– Яку?

– Душевну.

***

Узбек, який не знав, як буде "курка" українською, знайшов у крамниці яйце й запитав у продавчині: "А де мама?"

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Хворий у лікаря:

– Допоможіть, лікарю, вже місяць не можу спати спокійно. Мені постійно сняться зайці, які грають у футбол.

– Ось вам ліки, випийте і все мине.

– А можна післязавтра?

– Так, але чому?

– А в них завтра фінал.

***

Усі великі тому й були великими, що їм не потрібно було щоранку плентатися на роботу. На їхніх будинках так і пишуть: "У цьому будинку жив і працював..."

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Косметика – це така річ, яка допомагає не лякати своєю природною красою оточення.

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Син кличе маму серед ночі:

– Мамо! Принеси води!

– Встань і попий!

– Ну, принеси!

– Будеш хникати – дам ременя!

– Ну ось, будеш вставати за ременем – і принеси!

***

Чоловік дивиться телевізор. До нього підходить 7-річний син. – Тату, а чому цей фільм не можна дивитися дітям? – Сиди тихо... сам зараз побачиш.

Раніше OBOZREVATEL публікував популярні меми з легендою бойовиків Джекі Чаном. 2020 року акторові виповнилося 66 років.