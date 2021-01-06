Анекдоти дня: смішні приколи й жарти за 6 січня
Анекдот дня: охоронцю супермаркету не видали термометр – і при вході він просто всіх цілував у лоб.
Щоб поліпшити настрій своїм читачам, OBOZREVATEL публікує добірку актуальних приколів і жартів за 6 січня.
– Люба, куди зникла пляшка горілки?
– Я обробляла рану.
– Яку?
– Душевну.
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Узбек, який не знав, як буде "курка" українською, знайшов у крамниці яйце й запитав у продавчині: "А де мама?"
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Хворий у лікаря:
– Допоможіть, лікарю, вже місяць не можу спати спокійно. Мені постійно сняться зайці, які грають у футбол.
– Ось вам ліки, випийте і все мине.
– А можна післязавтра?
– Так, але чому?
– А в них завтра фінал.
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Усі великі тому й були великими, що їм не потрібно було щоранку плентатися на роботу. На їхніх будинках так і пишуть: "У цьому будинку жив і працював..."
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Косметика – це така річ, яка допомагає не лякати своєю природною красою оточення.
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Син кличе маму серед ночі:
– Мамо! Принеси води!
– Встань і попий!
– Ну, принеси!
– Будеш хникати – дам ременя!
– Ну ось, будеш вставати за ременем – і принеси!
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Чоловік дивиться телевізор. До нього підходить 7-річний син. – Тату, а чому цей фільм не можна дивитися дітям? – Сиди тихо... сам зараз побачиш.
Раніше OBOZREVATEL публікував популярні меми з легендою бойовиків Джекі Чаном. 2020 року акторові виповнилося 66 років.