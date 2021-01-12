Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 12 января

Народная примета: у невезучих людей бутерброд падает вниз маслом, а у везучих – икрой.

Подборка актуальных приколов, шуток и анекдотов – далее в OBOZREVATEL.

Мужчина на базаре выбирает волнистого попугайчика.

– Эти попугайчики будут щебетать? А разговаривать?

– Мужчина, вы женаты?

– Конечно!

– И что, вам мало?

***

Из всех подписок на месяц мне хотелось бы как-то отписаться от квартплаты.

***

– Представляешь, моя жена такая везучая: то сережки золотые найдет, то цепочку, то колечко. А я за всю жизнь только трусы под кроватью нашел, и то они мне велики.

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– Фима, вы знаете, что такое старость?

– Это когда девочки по вызову едут к тебе на машине с красным крестом.

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Абрам устанавливал антенну на крыше и внезапно сорвался. Пролетая мимо своего окна, кричит: – Сара, мне на обед тарелку не ставь.

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Смотришь на гонорары певцов и спортсменов и понимаешь, что главные уроки в школе – физкультура и музыка.

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– Уважаемый, вы узнаете человека, похитившего ваш автомобиль?

– После слов его адвоката я не уверен, что у меня был автомобиль.

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Первоклассник 1 сентября возвращается домой из школы и возмущается:

– Вы меня обманули! Говорили, "первый класс", а там даже не "эконом". Кресла твердые, столы из ДСП, аниматор одна, и та какая-то нервная.

Ранее OBOZREVATEL публиковал мемы о Дональде Трампе и его жене. Так, в сети шутят не только о поведении знаменитостей, но даже об их манере одеваться.