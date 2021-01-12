Анекдоти дня: смішні приколи й жарти за 12 січня
Народна прикмета: у невезучих людей бутерброд падає вниз маслом, а у везучих – ікрою.
Підбірка актуальних приколів, жартів і анекдотів – далі в OBOZREVATEL.
Чоловік на базарі вибирає хвилястого папужку.
– Ці папужки будуть щебетати? А розмовляти?
– Чоловіче, ви одружені?
– Звісно!
– І що, вам мало?
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З усіх підписок на місяць мені хотілося б якось відписатися від квартплати.
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– Уявляєш, моя дружина така везуча: то сережки золоті знайде, то ланцюжок, то каблучку. А я за все життя тільки труси під ліжком знайшов, і то вони на мене великі.
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– Фімо, ви знаєте, що таке старість?
– Це коли дівчата за викликом їдуть до тебе на машині з червоним хрестом.
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Абрам встановлював антену на даху та раптово зірвався. Пролітаючи повз свого вікна, кричить: – Саро, мені на обід тарілку не став.
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Дивишся на гонорари співаків і спортсменів і розумієш, що головні уроки в школі – фізкультура і музика.
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– Шановний, ви впізнаєте людину, яка викрала ваш автомобіль?
– Після слів його адвоката я не впевнений, що в мене був автомобіль.
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Першокласник 1 вересня повертається додому зі школи й обурюється:
– Ви мене обдурили! Казали, "перший клас", а там навіть не "економ". Крісла тверді, столи з ДСП, аніматорка одна, та й та якась нервова.
Раніше OBOZREVATEL публікував меми про Дональда Трампа та його дружину. Так, у мережі жартують не тільки про поведінку знаменитостей, але навіть про їхню манеру вдягатися.