Анекдоти дня: смішні приколи й жарти за 12 січня

Народна прикмета: у невезучих людей бутерброд падає вниз маслом, а у везучих – ікрою.

Підбірка актуальних приколів, жартів і анекдотів – далі в OBOZREVATEL.

Чоловік на базарі вибирає хвилястого папужку.

– Ці папужки будуть щебетати? А розмовляти?

– Чоловіче, ви одружені?

– Звісно!

– І що, вам мало?

***

З усіх підписок на місяць мені хотілося б якось відписатися від квартплати.

***

– Уявляєш, моя дружина така везуча: то сережки золоті знайде, то ланцюжок, то каблучку. А я за все життя тільки труси під ліжком знайшов, і то вони на мене великі.

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– Фімо, ви знаєте, що таке старість?

– Це коли дівчата за викликом їдуть до тебе на машині з червоним хрестом.

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Абрам встановлював антену на даху та раптово зірвався. Пролітаючи повз свого вікна, кричить: – Саро, мені на обід тарілку не став.

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Дивишся на гонорари співаків і спортсменів і розумієш, що головні уроки в школі – фізкультура і музика.

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– Шановний, ви впізнаєте людину, яка викрала ваш автомобіль?

– Після слів його адвоката я не впевнений, що в мене був автомобіль.

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Першокласник 1 вересня повертається додому зі школи й обурюється:

– Ви мене обдурили! Казали, "перший клас", а там навіть не "економ". Крісла тверді, столи з ДСП, аніматорка одна, та й та якась нервова.

Раніше OBOZREVATEL публікував меми про Дональда Трампа та його дружину. Так, у мережі жартують не тільки про поведінку знаменитостей, але навіть про їхню манеру вдягатися.