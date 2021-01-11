Мемы о Трампе и его супруге: собран список самых ярких троллингов

София Ковнир
София Ковнир
Приколы
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Мемы о Трампе и его супруге: собран список самых ярких троллингов

В социальных сетях часто можно увидеть мемы о президенте США Дональде Трампе и его супруге Мелании. Люди высмеивают не только поступки знаменитостей, но и даже их наряды.

Особое внимание семье Трампов уделяли в 2020-м. Но как известно, они отличались и годами ранее. OBOZREVATEL собрал подборку самых ярких мемов о звездной паре и расскажет, что они значат.

  • На одном из мероприятий Мелания появилась в платье зеленого цвета, а как известно – это оттенок хромакея, который используют при съемке спецэффектов. Так, на наряд Трамп пользователи сети стали наносить изображение коронавируса и прогноз погоды.

Мем о Мелании Трамп
Меланию Трамп высмеяли в сети
Мелания Трамп стала звездой в сети

  • Также в сети бурно обсуждали выражение лица первой леди США после приветствия дочери на Южной лужайке Белого дома. Проходя мимо Дональда и Мелании, Иванка поприветствовала чету, и с лица Мелании исчезла улыбка. После этого люди создали множество мемов.

Выражение лица Трамп высмеяли люди
Мелания Трамп стала героиней новых мемов
Мелания Трамп отличилась своим выражением лица

  • Ранее в сети появилось фото, на котором первая леди сидит в полном одиночестве на диване, а вокруг нее – толпа репортеров с камерами, но направлены они не на Меланию, а в другую сторону. Так, Трамп смотрит в пустоту с задумчивым видом. После этого знаменитость также начали троллить с помощью мемов.

Первая леди сидит в полном одиночестве на диване
Трамп смотрит в пустоту с задумчивым видом

  • Дональда Трампа часто осуждали за неэффективные способы борьбы с распространением коронавируса, а над его предложениями по сдерживанию пандемии смеялись. Когда он предложил употреблять отбеливатель, чтобы предотвратить распространение опасного вируса, люди стали придумывать мемы.

Трампа высмеяли за предложение употреблять отбеливатель
Трамп предложил употреблять отбеливатель, чтобы предотвратить распространение коронавируса

  • Кроме того, Трамп также отметился, когда прилетел в Пуэрто-Рико, где встретился с местными жителями, пострадавшими от урагана "Мария". В церкви, где прошла встреча, он стал кидать в толпу бумажные полотенца и желать людям хорошо провести время.

Трамп отметился тем, что стал кидать в толпу бумажные полотенца
Трамп закидал людей бумажными полотенцами

  • После визита президента США в Великобританию, где он встретился с Елизаветой II, в сети стали высмеивать политика из-за его якобы плохого костюма и непростого отношения с королевой.

В сети стали высмеивать политика после визита в Британию
Над Трампом посмеялись после визита в Великобританию
Трампа высмеяли из-за непростого отношения с королевой Елизаветой

Как сообщал OBOZREVATEL, 2020-й стал самым запоминающимся годом, который был насыщен яркими и незабываемыми событиями. Так, за это время в социальных сетях появилось множество мемов, которые связаны с конкретными случаями и являются популярными по сегодняшний день.

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