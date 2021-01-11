Мемы о Трампе и его супруге: собран список самых ярких троллингов

В социальных сетях часто можно увидеть мемы о президенте США Дональде Трампе и его супруге Мелании. Люди высмеивают не только поступки знаменитостей, но и даже их наряды.

Особое внимание семье Трампов уделяли в 2020-м. Но как известно, они отличались и годами ранее. OBOZREVATEL собрал подборку самых ярких мемов о звездной паре и расскажет, что они значат.

На одном из мероприятий Мелания появилась в платье зеленого цвета, а как известно – это оттенок хромакея, который используют при съемке спецэффектов. Так, на наряд Трамп пользователи сети стали наносить изображение коронавируса и прогноз погоды.

Также в сети бурно обсуждали выражение лица первой леди США после приветствия дочери на Южной лужайке Белого дома. Проходя мимо Дональда и Мелании, Иванка поприветствовала чету, и с лица Мелании исчезла улыбка. После этого люди создали множество мемов.

Ранее в сети появилось фото, на котором первая леди сидит в полном одиночестве на диване, а вокруг нее – толпа репортеров с камерами, но направлены они не на Меланию, а в другую сторону. Так, Трамп смотрит в пустоту с задумчивым видом. После этого знаменитость также начали троллить с помощью мемов.

Дональда Трампа часто осуждали за неэффективные способы борьбы с распространением коронавируса, а над его предложениями по сдерживанию пандемии смеялись. Когда он предложил употреблять отбеливатель, чтобы предотвратить распространение опасного вируса, люди стали придумывать мемы.

Кроме того, Трамп также отметился, когда прилетел в Пуэрто-Рико, где встретился с местными жителями, пострадавшими от урагана "Мария". В церкви, где прошла встреча, он стал кидать в толпу бумажные полотенца и желать людям хорошо провести время.

После визита президента США в Великобританию, где он встретился с Елизаветой II, в сети стали высмеивать политика из-за его якобы плохого костюма и непростого отношения с королевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2020-й стал самым запоминающимся годом, который был насыщен яркими и незабываемыми событиями. Так, за это время в социальных сетях появилось множество мемов, которые связаны с конкретными случаями и являются популярными по сегодняшний день.