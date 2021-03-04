Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 4 марта

Народная примета: настоящая математика начинается тогда, когда до зарплаты остается еще целая неделя, а денег в кармане – ровно на три дня.

Актуальные приколы, мемы и анекдоты – далее в подборке OBOZREVATEL.Анекдоты дня

– Знаешь, Сарочка, если бы ты меня действительно любила, то вышла бы замуж за кого-то другого.

***

Приходит хакер в гости к пианисту, а тот ему показывает новое пианино. Хакер оценивающе смотрит и говорит:

– Клавиатура – так себе, но то, что Shift ногами нажимать надо, – это круто.

***

В темном переулке грабитель останавливает еврея:

– Доставай деньги и не даже вздумай кричать.

– Я ничего не имею против того, чтобы быть ограбленным, но у меня при себе нет денег. Давайте, я вам буду должен?

***

– Любимая, мне так трудно найти нужные слова.

– Ничего, главное – найти нужные суммы.

***

Сын играет на скрипке, щенок подвывает. Заходит отец:

– Ты можешь играть то, что Рекс не знает?

***

Пpограмист сидит за компьютером. Жена приносит ему кофе. Тот молча беpет чашкy, пробует, поворачивается к жене и говорит:

– Я не пью без сахара.

– Знаю, любимый, но мне так хотелось услышать твой голос.

***

– Сарочка, вы-таки седьмой раз вернулись к своему Зяме. Зачем?

– Ну что я могу поделать? Как только я его бросаю, у него сразу же появляются деньги.

***

Пьяный ГАИшник останавливает пьяного водителя:

– Слышишь, а почему вас двое за рулем сидит?

– И поэтому надо всю машину окружать?

***

Жена говорит мужу:

– Ты снова лежишь на диване.

– Зато ты всегда знаешь, где меня можно найти.

***

Мужчина потерял в магазине жену. Видит красивую девушку, подходит и говорит:

– Поговорите со мной, пожалуйста.

– В смысле?

– Тогда моя жена сразу найдется.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, телезвезда Ким Кардашьян, которая заснула в кресле стилиста, стала мемом. Соответствующий снимок собрал 170 тысяч лайков и более тысячи комментариев за сутки.