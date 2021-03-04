Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 4 марта
Народная примета: настоящая математика начинается тогда, когда до зарплаты остается еще целая неделя, а денег в кармане – ровно на три дня.
Актуальные приколы, мемы и анекдоты – далее в подборке OBOZREVATEL.Анекдоты дня
– Знаешь, Сарочка, если бы ты меня действительно любила, то вышла бы замуж за кого-то другого.
***
Приходит хакер в гости к пианисту, а тот ему показывает новое пианино. Хакер оценивающе смотрит и говорит:
– Клавиатура – так себе, но то, что Shift ногами нажимать надо, – это круто.
***
В темном переулке грабитель останавливает еврея:
– Доставай деньги и не даже вздумай кричать.
– Я ничего не имею против того, чтобы быть ограбленным, но у меня при себе нет денег. Давайте, я вам буду должен?
***
– Любимая, мне так трудно найти нужные слова.
– Ничего, главное – найти нужные суммы.
***
Сын играет на скрипке, щенок подвывает. Заходит отец:
– Ты можешь играть то, что Рекс не знает?
***
Пpограмист сидит за компьютером. Жена приносит ему кофе. Тот молча беpет чашкy, пробует, поворачивается к жене и говорит:
– Я не пью без сахара.
– Знаю, любимый, но мне так хотелось услышать твой голос.
***
– Сарочка, вы-таки седьмой раз вернулись к своему Зяме. Зачем?
– Ну что я могу поделать? Как только я его бросаю, у него сразу же появляются деньги.
***
Пьяный ГАИшник останавливает пьяного водителя:
– Слышишь, а почему вас двое за рулем сидит?
– И поэтому надо всю машину окружать?
***
Жена говорит мужу:
– Ты снова лежишь на диване.
– Зато ты всегда знаешь, где меня можно найти.
***
Мужчина потерял в магазине жену. Видит красивую девушку, подходит и говорит:
– Поговорите со мной, пожалуйста.
– В смысле?
– Тогда моя жена сразу найдется.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, телезвезда Ким Кардашьян, которая заснула в кресле стилиста, стала мемом. Соответствующий снимок собрал 170 тысяч лайков и более тысячи комментариев за сутки.