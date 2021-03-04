Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 4 березня

Народна прикмета: справжня математика починається тоді, коли до зарплати залишається ще цілий тиждень, а грошей у кишені – рівно на три дні.

Актуальні приколи, меми та анекдоти – далі в добірці OBOZREVATEL.Анекдоти дня

– Знаєш, Сарочко, якби ти мене дійсно кохала, то вийшла б заміж за когось іншого.

***

Приходить хакер у гості до піаніста, а той йому показує нове піаніно. Хакер оцінююче дивиться й каже:

– Клавіатура – так собі, але те, що Shift ногами натискати треба, – це круто.

***

У темному провулку грабіжник зупиняє єврея:

– Діставай гроші й навіть не думай кричати.

– Я нічого не маю проти того, щоб бути пограбованим, але в мене при собі немає грошей. Давайте, я вам буду винним?

***

– Кохана, мені так важко знайти потрібні слова.

– Нічого, головне – знайти потрібні суми.

***

Син грає на скрипці, щеня підвиває. Заходить батько:

– Ти можеш грати те, що Рекс не знає?

***

Пpограміст сидить за комп'ютером. Дружина приносить йому каву. Той мовчки беpет чашкy, пробує, повертається до дружини й каже:

– Я не п'ю без цукру.

– Знаю, коханий, але мені так хотілося почути твій голос.

***

– Сарочко, ви-таки всьоме повернулися до свого Зями. Навіщо?

– Ну що я можу поробити? Щойно я його кидаю, у нього одразу ж з'являються гроші.

***

П'яний ДАІшник зупиняє п'яного водія:

– Чуєш, а чому вас двоє за кермом сидить?

– І тому треба всю машину оточувати?

***

Дружина каже чоловікові:

– Ти знову лежиш на дивані.

– Зате ти завжди знаєш, де мене можна знайти.

***

Чоловік загубив у крамниці дружину. Бачить гарну дівчину, підходить і каже:

– Поговоріть зі мною, будь ласка.

– Тобто?

– Тоді моя дружина одразу знайдеться.

***

Як повідомляв OBOZREVATEL, телезірка Кім Кардашьян, яка заснула в кріслі стиліста, стала мемом. Відповідний знімок зібрав 170 тисяч лайків і понад тисячу коментарів за добу.