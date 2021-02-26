Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 26 февраля
Совет домохозяйкам: обед вашего мужа будет гораздо вкуснее, если не кормить его завтраком.
Веселые приколы, анекдоты и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 26 февраля.Анекдоты дня
– Доктор, у меня грипп, что вы мне посоветуете?
– Отойдите от меня подальше!
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– Васильевна, как ты думаешь, до нашего села коронавирус дойдет?
– Дорога не дошла, газ не дошел и вирус не дойдет.
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Люблю читать гороскопы. Это единственное место, где у меня есть деньги, путешествия и идеальные отношения.
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Армянин тянет в салон самолета барана. Стюардесса:
– Что вы делаете? Нельзя барана в самолет.
– Это не баран, а взятка. Баран в городе учится.
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– С вас штраф – 250 гривен за оскорбление сотрудника полиции.
– Возьмите тысячу и слушайте дальше.
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Самая крупная финансовая пирамида – Пенсионный фонд. Вкладывают все, а получают только те, кто выжил.
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В аптеке.
– Чтобы купить мышьяк, необходимо иметь рецепт от врача. Одной фотографии вашей тещи недостаточно.
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Рабинович просит у Бога выиграть в лотерею. Просит год, просит второй. Ангелы подлетают к Господу:
– Господи, ну помоги, наконец, Рабиновичу выиграть.
– Да я не против, но пусть он хоть раз в жизни купит лотерейный билет!
***
Едут две женщины в поезде и разговаривают.
– Не жизнь, а тоска.
– Заведи себе любовника и бери с него 500 долларов в месяц.
– Где же такого взять?
– Ну заведи двоих по 250.
– Да это тоже проблема.
– Тогда четырех по 125.
Мужчина с верхней полки:
– Дойдете до пяти долларов – разбудите.
***
Учитель на уроке спрашивает:
– Что быстрее всего на свете?
Лиза:
– Свет: только включил – сразу загорелся.
Петя:
– Слово: только сказал – и все услышали.
Вовочка:
– Диарея. Вчера прихватило, не успел ни свет включить, ни слово сказать.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове из сумки, которую вез таксист, выползла огромная живая змея. По словам мужчины, ему передали черную сумку, в которой, как утверждали заказчики, были сладости, однако багаж стал шевелиться, а затем из него вылезла рептилия.