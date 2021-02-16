В Харькове из сумки, которую доставлял таксист, выползла огромная змея. Фото

В Харькове водитель такси взял выполнить заказ по услугам доставки пирожных, а оказалось, что перевозил в салоне авто живу змею.

Об инциденте, который напугал мужчину, сообщает местный портал "Vgorode.ua". В сети опубликовали также фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам самого таксиста, ему передали большую черную сумку, как утверждали заказчики, со сладостями, которую поручили отвезти по указанному адресу. Однако во время движения автомобиля багаж начал шевелиться, а вскоре из него вылезла рептилия.

"Взял заказ "доставка". Сказали, что пирожные нужно передать. Ну, ок, поехал, в дороге эта хе*ня начала вылезать из сумки. Потом вылезла полностью", – говорится в сообщении.

Комментируя курьез, пользователи сети отметили, что, вероятно, змея на фото не ядовита – это питон или удав. Однако рептилия достаточно большая и вполне могла бы нанести повреждений водителю другим способом. Также харьковчане выразили возмущение, что из-за такого багажа водитель мог потерять контроль над дорогой и попасть в ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Виннице таксиста обвинили в избиении супружеской пары, которая забыла указать, что в поездке с ними будет двухмесячный щенок.