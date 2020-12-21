Анекдоты дня: самые смешные приколы и шутки за 21 декабря
В последние годы заметна следующая тенденция: зимой люди страдают от глобального потепления, а летом – от глобального похолодания.
Чтобы поднять своим читателям настроение, OBOZREVATEL публикует подборку самых смешных анекдотов и приколов за 21 декабря.
Ревнивая жена говорит мужу, который подыскивает секретаршу на работу:
– Только не вздумай взять какую-нибудь молоденькую и сексуальную! Возьми замужнюю, в возрасте, желательно с лишним весом – чтобы даже мысленно она тебя не возбуждала!
– Без проблем, любимая. В понедельник сможешь выйти на работу?
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Во время урока природоведения учительница спрашивает детей: – Кто ответит, почему аисты улетают на зиму в теплые края? Вовочка поднимает руку: – Ясное дело, а Африке тоже хотят иметь детей!
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По статистике, в понедельник 60% людей плохо соображают с утра. К счастью, я отношусь к остальным 20%.
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Зимние виды спорта имеют одно большое преимущество перед летними: если не победишь – зато хоть согреешься.
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Вовочка на уроке зоологии:
– Крокодил от головы до хвоста – пять метров, а от хвоста до головы – семь...
– Разве так может быть? – говорит учитель.
– Может. Ведь от понедельника до среды – два дня, а от среды до понедельника – пять!
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Наступила зима – пора года, когда небогатым людям нужно сделать трудный выбор между продуктами, отоплением и выпивкой.
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Разговор двух подруг:
– Как тебе твой жених?
– Подарил мне шубу и бриллианты.
– Молодец.
– А вчера попросил моей руки.
– Ну вот, уже начал экономить.
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