Анекдоти дня: найсмішніші приколи і жарти за 21 грудня

В останні роки помітна наступна тенденція: взимку люди страждають від глобального потепління, а влітку – від глобального похолодання.

Щоб підняти своїм читачам настрій, OBOZREVATEL публікує добірку найсмішніших анекдотів і приколів за 21 грудня.

Ревнива дружина каже чоловікові, який підшукує секретарку на роботу:

– Тільки не думай взяти якусь молоденьку і сексуальну! Візьми заміжню, у віці, бажано із зайвою вагою – щоб навіть подумки вона тебе не збуджувала!

– Без проблем, кохана. У понеділок зможеш вийти на роботу?

***

Під час уроку природознавства вчителька запитує дітей: – Хто відповість, чому лелеки відлітають на зиму в теплі краї? Вовочка піднімає руку: – Ясна річ, а Африці теж хочуть мати дітей!

***

За статистикою, в понеділок у 60% людей погано працює голова зранку. На щастя, я належу до решти 20%.

***

Зимові види спорту мають одну велику перевагу перед літніми: якщо не переможеш – зате хоч зігрієшся.

***

Вовочка на уроці зоології:

– Крокодил від голови до хвоста – п'ять метрів, а від хвоста до голови – сім...

– Хіба так може бути? – каже вчитель.

– Може. Адже від понеділка до середи – два дні, а від середи до понеділка – п'ять!

***

Настала зима – пора року, коли небагатим людям потрібно зробити важкий вибір між продуктами, опаленням та випивкою.

***

Розмова двох подруг:

– Як тобі твій наречений?

– Подарував мені шубу та діаманти.

– Молодець.

– А вчора попросив моєї руки.

– Ну ось, вже почав заощаджувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше топова турецька газета "одружила" президента України Володимира Зеленського зі співачкою Вірою Брежнєвою. Помилку допустили в статті про хвору на коронавірус Олену Зеленську.