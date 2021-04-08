Анекдоты дня: приколы и мемы за 8 апреля

Вроде бы все образовалось: карьеру сделал, ипотеку выплатил, автомобиль купил, деньги на Таиланд насобирал, но тут раз – и 80 лет.

Актуальные анекдоты, приколы, шутки и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 8 апреля.

– Дорогой, меня остановил гаишник. Что делать?

– Дай ему трубку!

– Слушай, выпиши ей запрет водить на полгода, я тебя потом отблагодарю.

– Дорогая, я обо всем договорился, подписывай протокол!

***

Свекровь приходит к невестке. Провела пальцем по мебели и, показывая пыль, говорит:

– Какая поговорка есть на этот случай? (намекая, что чистота – залог здоровья).

Невестка, недолго думая:

– Свинья везде грязь найдет.

***

Задача жены – тратить столько, чтобы мужу не хватало на любовницу.

***

Рабинович пришел к раввину:

– Ребе, у меня произошла большая неприятность. Справа и слева от моего магазинчика открылись два больших супермаркета. Что мне делать?

– Не стоит так переживать. Напиши над своей дверью огромными буквами "вход".

***

У боксера спрашивают:

– Вы верите в силу талисманов?

– Если бы не верил, то в перчатки подковы бы не ставил.

***

Купил лекарство. Читаю в инструкции о побочных эффектах: сонливость, бессонница, шум в ушах, боль в глазах, нервозность, судороги, рвота, диарея, гастрит, запор, боль в голове. Сижу и думаю – может, ну его, этот насморк.

***

Два одноклассника вспоминают друзей:

– Как там Вася?

– На каторгу попал!

– Как на каторгу?

– Женился, а у тещи – огород на три гектара!

***

– Девушка, вы же только час назад позвонили и сказали, что у вас только бампер помят? А тут, вижу, и капот, и двери, и стекло, и фары разбиты!

– Да я просто пока доехала…

***

Гадалка говорит мужчине:

– Вы отец троих детей.

– Нет, ошибаетесь, у меня четверо детей.

– Нет, это вы ошибаетесь.

***

Гаишник – водителю:

– Вы пьян. Видите, трубка зеленеет?

– Ваша трубка, очевидно, сломалась, проверьте на моей жене!

У жены трубка тоже зеленеет.

– Не может быть, проверьте у моего сына!

Трубка зеленеет и у сына. Гаишник:

– Вы правы, извините, проезжайте дальше, пожалуйста.

Водитель – жене:

– Вот видишь, а ты говорила: парню не наливай!

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Великобритании провели исследование, которое установило, что каждый пятый мужчина предпочитает женщин моложе минимум на пять лет.