Анекдоти дня: приколи та меми за 8 квітня

Начебто все владналося: кар'єру зробив, іпотеку виплатив, автомобіль купив, гроші на Таїланд назбирав, але тут раз – і 80 років.

Актуальні анекдоти, приколи, жарти і меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 8 квітня.

– Любий, мене зупинив даїшник. Що робити?

– Дай йому слухавку!

– Слухай, випиши їй заборону водити на пів року, я тобі потім віддячу.

– Кохана, я про все домовився, підписуй протокол!

***

Свекруха приходить до невістки. Провела пальцем по меблях і, показуючи пил, каже:

– Яка приказка є на цей випадок? (натякаючи, що чистота – запорука здоров'я).

Невістка, недовго думаючи:

– Свиня скрізь бруд знайде.

***

Завдання дружини – витрачати стільки, щоб чоловікові не вистачало на коханку.

***

Рабінович прийшов до рабина:

– Ребе, у мене сталася велика неприємність. Праворуч і ліворуч від мого магазинчика відкрилися два великі супермаркети. Що мені робити?

– Не варто так переживати. Напиши над своїми дверима величезними буквами "вхід".

***

У боксера запитують:

– Ви вірите в силу талісманів?

– Якби не вірив, то в рукавички підкови б не ставив.

***

Купив ліки. Читаю в інструкції про побічні ефекти: сонливість, безсоння, шум у вухах, біль в очах, нервозність, судоми, блювота, діарея, гастрит, запор, біль у голові. Сиджу й думаю – може, ну його, цей нежить.

***

Два однокласники згадують друзів:

– Як там Вася?

– На каторгу потрапив!

– Як на каторгу?

– Одружився, а в тещі – город на три гектари!

***

– Дівчино, ви ж тільки годину тому телефонували і сказали, що у вас тільки бампер пом'ятий? А тут, бачу, і капот, і двері, і скло, і фари розбиті!

– Та я просто поки доїхала...

***

Ворожка каже чоловікові:

– Ви батько трьох дітей.

– Ні, помиляєтеся, в мене четверо дітей.

– Ні, це ви помиляєтеся.

***

Даїшник – водієві:

– Ви п'яний. Бачите, трубка зеленішає?

– Ваша трубка, очевидно, зламалася, перевірте на моїй дружині!

У дружини трубка теж зеленішає.

– Не може бути, перевірте в мого сина!

Трубка зеленішає і в сина. Даїшник:

– Ви маєте рацію, вибачте, проїжджайте далі, будь ласка.

Водій – дружині:

– Ось бачиш, а ти казала: хлопцеві не наливай!

***

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Великобританії провели дослідження, яке встановило, що кожен п'ятий чоловік віддає перевагу жінкам, молодшим щонайменше на п'ять років.