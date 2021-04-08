Анекдоти дня: приколи та меми за 8 квітня
Начебто все владналося: кар'єру зробив, іпотеку виплатив, автомобіль купив, гроші на Таїланд назбирав, але тут раз – і 80 років.
Актуальні анекдоти, приколи, жарти і меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 8 квітня.Анекдоти та меми дня
– Любий, мене зупинив даїшник. Що робити?
– Дай йому слухавку!
– Слухай, випиши їй заборону водити на пів року, я тобі потім віддячу.
– Кохана, я про все домовився, підписуй протокол!
***
Свекруха приходить до невістки. Провела пальцем по меблях і, показуючи пил, каже:
– Яка приказка є на цей випадок? (натякаючи, що чистота – запорука здоров'я).
Невістка, недовго думаючи:
– Свиня скрізь бруд знайде.
***
Завдання дружини – витрачати стільки, щоб чоловікові не вистачало на коханку.
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Рабінович прийшов до рабина:
– Ребе, у мене сталася велика неприємність. Праворуч і ліворуч від мого магазинчика відкрилися два великі супермаркети. Що мені робити?
– Не варто так переживати. Напиши над своїми дверима величезними буквами "вхід".
***
У боксера запитують:
– Ви вірите в силу талісманів?
– Якби не вірив, то в рукавички підкови б не ставив.
***
Купив ліки. Читаю в інструкції про побічні ефекти: сонливість, безсоння, шум у вухах, біль в очах, нервозність, судоми, блювота, діарея, гастрит, запор, біль у голові. Сиджу й думаю – може, ну його, цей нежить.
***
Два однокласники згадують друзів:
– Як там Вася?
– На каторгу потрапив!
– Як на каторгу?
– Одружився, а в тещі – город на три гектари!
***
– Дівчино, ви ж тільки годину тому телефонували і сказали, що у вас тільки бампер пом'ятий? А тут, бачу, і капот, і двері, і скло, і фари розбиті!
– Та я просто поки доїхала...
***
Ворожка каже чоловікові:
– Ви батько трьох дітей.
– Ні, помиляєтеся, в мене четверо дітей.
– Ні, це ви помиляєтеся.
***
Даїшник – водієві:
– Ви п'яний. Бачите, трубка зеленішає?
– Ваша трубка, очевидно, зламалася, перевірте на моїй дружині!
У дружини трубка теж зеленішає.
– Не може бути, перевірте в мого сина!
Трубка зеленішає і в сина. Даїшник:
– Ви маєте рацію, вибачте, проїжджайте далі, будь ласка.
Водій – дружині:
– Ось бачиш, а ти казала: хлопцеві не наливай!
***
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Великобританії провели дослідження, яке встановило, що кожен п'ятий чоловік віддає перевагу жінкам, молодшим щонайменше на п'ять років.