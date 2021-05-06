Анекдоты дня: приколы и мемы за 6 мая
Чем дороже бриллиант, тем сложнее убедить женщину, что он ей не нужен.
Актуальные приколы, анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 6 мая.Анекдоты дня
– Абрам, не могли бы вы мне починить розетку?
– У вас же есть Моня, пусть он и починит!
– Ему нельзя, его может током убить!
***
– Раньше наша собака была на первом место в сердце моей жены, но теперь его занял я!
– И как тебе это удалось?
– Просто собаку так сильно разбаловали, что он не ест то, что готовит жена. А я ем!
***
– Понимаешь, я просто хочу, чтобы все было как прежде.
– Но прежде мы даже не были знакомы.
– Вот и я об этом.
***
– Абрам, дорогой, нам с мамой нужно уехать на две недели.
– Хорошо.
– И ты даже не спрашиваешь, куда и зачем?
– У счастья не спрашивают, откуда оно свалилось.
***
Получила пенсию, все заплатила. Осталось даже на шубу! Для сельди.
***
– Дорогой, доктор посоветовал поехать нам отдохнуть на Багамы или на Канары. Куда поедем?
– К другому доктору!
***
Мужчина на приеме у врача.
– Попробуйте обливаться холодной водой, по снегу бегать босиком, есть пророщенную пшеницу. Иммунитет и станет крепче.
– Ой, знаете, что, доктор, – пусть лучше у меня будет простуда, чем шизофрения.
***
Парень с девушкой гуляют в парке. Ни мороженого, ни воды, ни цветов не продается, только висит объявление "Не сорить, не плевать. Штраф 200 гривен".
Парень – девушке:
– Плюй, я угощаю.
***
Я живу возле аэропорта и железной дороги. Так зачем мне ваша бесшумная стиральная машина?
***
День рождения.
– И что же тебе, друг, такого пожелать, чтобы потом не сильно завидовать?
***
Как сообщал OBOZREVATEL, реакция собаки на острые чипсы стала вирусной в сети. Животное быстро нашло способ избавиться от дискомфорта.