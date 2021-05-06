Анекдоты дня: приколы и мемы за 6 мая

Чем дороже бриллиант, тем сложнее убедить женщину, что он ей не нужен.

Актуальные приколы, анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 6 мая.

– Абрам, не могли бы вы мне починить розетку?

– У вас же есть Моня, пусть он и починит!

– Ему нельзя, его может током убить!

***

– Раньше наша собака была на первом место в сердце моей жены, но теперь его занял я!

– И как тебе это удалось?

– Просто собаку так сильно разбаловали, что он не ест то, что готовит жена. А я ем!

***

– Понимаешь, я просто хочу, чтобы все было как прежде.

– Но прежде мы даже не были знакомы.

– Вот и я об этом.

***

– Абрам, дорогой, нам с мамой нужно уехать на две недели.

– Хорошо.

– И ты даже не спрашиваешь, куда и зачем?

– У счастья не спрашивают, откуда оно свалилось.

***

Получила пенсию, все заплатила. Осталось даже на шубу! Для сельди.

***

– Дорогой, доктор посоветовал поехать нам отдохнуть на Багамы или на Канары. Куда поедем?

– К другому доктору!

***

Мужчина на приеме у врача.

– Попробуйте обливаться холодной водой, по снегу бегать босиком, есть пророщенную пшеницу. Иммунитет и станет крепче.

– Ой, знаете, что, доктор, – пусть лучше у меня будет простуда, чем шизофрения.

***

Парень с девушкой гуляют в парке. Ни мороженого, ни воды, ни цветов не продается, только висит объявление "Не сорить, не плевать. Штраф 200 гривен".

Парень – девушке:

– Плюй, я угощаю.

***

Я живу возле аэропорта и железной дороги. Так зачем мне ваша бесшумная стиральная машина?

***

День рождения.

– И что же тебе, друг, такого пожелать, чтобы потом не сильно завидовать?

***

Как сообщал OBOZREVATEL, реакция собаки на острые чипсы стала вирусной в сети. Животное быстро нашло способ избавиться от дискомфорта.