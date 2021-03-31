Анекдоты дня: приколы и мемы за 31 марта
Если чиновник требует уйму документов, положите ему еще и разрешение на ношение огнестрельного оружия – тогда дело пойдет гораздо быстрее.
Актуальные анекдоты, приколы и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL.Анекдоты и мемы дня
– Дорогой, посмотрела на твою любовницу и решила – это не измена, а подвиг.
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Следователь допрашивает потерпевшего в больнице:
– Вы утверждаете, что не запомнили, как выглядит мужчина, который ворвался к вам в квартиру, вырвал из рук перфоратор и ударил? Может, его видели какие-то свидетели?
– Ну, какие свидетели в субботу в шесть часов утра?
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Настоящий отпуск – это когда покупаешь шорты и панаму, а не новые обои и ламинат.
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Одиссея – яркий пример того, какие "сказки" может придумать муж, объясняя жене, где он был последние 15 лет.
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Лейтенант, прибывший в далекую часть, спрашивает старлея:
– Как здесь служится?
– Чудесно, каждый год – новое звание.
– А сколько ты здесь?
– Четыре года.
– И только старлей?
– Да я сюда полковником приехал.
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Жена – мужу:
– За каждый сброшенный килограмм плати мне по сто долларов, и я быстро похудею.
– Побойся Бога, ни в одной стране не платят столько за сало.
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– Недавно мы поднялись в горы, хотели пожарить шашлык, а костер не смогли разжечь.
– Наверное, высоко забрались, кислорода не хватило.
– Слышал, что умные люди говорят? Кислорода не хватило! А ты все: дрова нужны, дрова.
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Самая надежная надпись на заборе: "Осторожно! Собака – злая! Цепь – китайская!".
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Зять хотел было наладить отношения с тещей и заказать ей новое платье, но она проснулась, когда он ее мерял рулеткой.
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Вахтер женского общежития Наталья Федоровна, заснув на работе, помогла улучшить демографическую ситуацию в районе.
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Как сообщал OBOZREVATEL, парень, который отказался от трех продуктов, сумел похудеть на 55 килограммов. Ранее 17-летний Шонак Сиддхарт Самант весил 130 кг.