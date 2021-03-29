Анекдоты дня: приколы и мемы за 29 марта
Чтобы не сдавать каждый год деньги на линолеум, родительский комитет решил заасфальтировать класс.
Актуальные приколы, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL.Анекдоты дня
Хирург – медсестре:
– Сестра, что у нас сегодня?
– Два легких случая: ДТП и производственная травма. Еще один тяжелый – муж, отказавшийся мыть посуду.
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Сотрудник, получив зарплату, говорит бухгалтеру:
– Здесь не хватает 100 гривен.
– Все правильно, ведь в прошлый раз вам дали на 100 гривен больше, но вы промолчали.
– На одну ошибку еще можно закрыть глаза, но две – это уже перебор!
***
После ужина мать с дочерью моют посуду на кухне, а отец с 9-летним сыном смотрят телевизор. Вдруг из кухни доносится громкий звон бьющейся посуды.
Сын, после непродолжительного молчания:
– Это мама разбила тарелку.
– С чего ты взял?
– Потому что она никого не ругает.
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– Повезло тебе, Розочка, с мужем! Солидный такой весь, неразговорчивый.
– Четвертый раз уже женат. Все уже успел сказать предыдущим женам!
***
Вовочка стучит в дверь соседа:
– Дядя Петя, а вас не раздражает моя ежедневная игра на фортепиано?
– Еще как раздражает!
– Тогда я вас прошу немедленно пожаловаться моей маме!
***
Мужчина входит в кондитерскую.
– Мне нужен торт ко дню рождения жены.
– Сколько свечей?
– 25, как всегда.
***
Сара и Моня лежат на диване. Ее телефон остался на кухне. Вдруг ей приходит сообщение. Встает, идет на кухню. В телефоне – смс от Мони: "Если ты таки встала, принеси, пожалуйста, чай".
***
– Моя третья жена настолько ревнива! Мне постоянно приходится ей доказывать, что с первой и второй у меня ничего не было!
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– Вовочка, ты сделал уроки?
– Нет.
– А почему тогда лег спать?
– Меньше знаешь – крепче спишь!
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– Почему вы решили разводиться?
– У меня больше не осталось никаких причин ругаться с мужем.
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Как сообщал OBOZREVATEL, контейнеровоз Ever Given компании Evergreen сняли с мели, в результате чего Суэцкий канал был разблокирован. Напомним, блокада канала обходилась в 10 миллиардов долларов в сутки.