Анекдоти дня: приколи та меми за 29 березня

Щоб не здавати щороку гроші на лінолеум, батьківський комітет вирішив заасфальтувати клас.

Актуальні приколи, анекдоти і меми – далі в добірці OBOZREVATEL.

Хірург – медсестрі:

– Сестро, що в нас сьогодні?

– Два легкі випадки: ДТП і виробнича травма. Ще один важкий – чоловік, який відмовився мити посуд.

***

Співробітник, отримавши зарплату, каже бухгалтеру:

– Тут не вистачає 100 гривень.

– Все правильно, адже минулого разу вам дали на 100 гривень більше, але ви промовчали.

– На одну помилку ще можна закрити очі, але дві – це вже перебір!

***

Після вечері мати з донькою миють посуд на кухні, а батько з 9-річним сином дивляться телевізор. Раптом з кухні чутно гучний дзенькіт розбитого посуду.

Син, після нетривалого мовчання:

– Це мама розбила тарілку.

– А ти звідки знаєш?

– Тому що вона нікого не лає.

***

– Пощастило тобі, Розочко, з чоловіком! Солідний такий весь, неговіркий.

– Учетверте вже одружений. Усе вже встиг сказати попереднім дружинам!

***

Вовочка стукає в двері сусіда:

– Дядю Петю, а вас не дратує моя щоденна гра на фортепіано?

– Ще й як дратує!

– Тоді я вас прошу негайно поскаржитися моїй мамі!

***

Чоловік входить до кондитерської.

– Мені потрібен торт до дня народження дружини.

– Скільки свічок?

– 25, як завжди.

***

Сара і Моня лежать на дивані. Її телефон залишився на кухні. Раптом їй приходить повідомлення. Встає, йде на кухню. У телефоні – смс від Моні: "Якщо ти таки встала, принеси, будь ласка, чай".

***

– Моя третя дружина настільки ревнива! Мені постійно потрібно їй доводити, що з першою і другою в мене нічого не було!

***

– Вовочко, ти зробив уроки?

– Ні.

– А чому тоді ліг спати?

– Менше знаєш – міцніше спиш!

***

– Чому ви вирішили розлучатися?

– У мене більше не залишилося жодних причин лаятися з чоловіком.

***

Як повідомляв OBOZREVATEL, контейнеровоз Ever Given компанії Evergreen зняли з мілини, в результаті чого Суецький канал було розблоковано. Нагадаємо, блокада каналу обходилася в 10 мільярдів доларів на добу.