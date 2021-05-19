Анекдоты дня: приколы и мемы за 19 мая
Помощь психолога – это, конечно, хорошо, но просто покричать матом обойдется гораздо дешевле.
Актуальные приколы, мемы, анекдоты – в подборке OBOZREVATEL за 19 мая.Анекдоты дня
Врач-косметолог сделал пациентке ровный нос, убрал морщины, двойной подбородок, уменьшил рот.
– Что бы вы еще хотели?
– А можно мне еще сделать большие выразительные глаза?
– Конечно, посмотрите на счет.
***
– Дорогой, мне приснилось, что ты мне подарил колье.
– Будешь хорошо себя вести, я тебе и шубу норковую во сне подарю.
***
Разговор двух подруг:
– Вчера купила веса. Стала на них, а они показали чей-то номер телефона.
***
Мужчина рассказывает другу:
– Женился недавно, несу невесту по обычаю на руках в квартиру, и тут она говорит: "Петя, мы же уже расписались, давай я на шею перелезу".
***
Жена – мужу:
– Какая красивая пара – наши новые соседи: он ее все время обнимает, целует, говорит нежные слова. Почему ты никогда этого не делаешь?
– А я при чем? Я ее даже не знаю.
***
Муж с женой завтракают. Муж ест очень много. Жена смотрит на него удивленно.
– Не переживай, я наедаюсь на весь день.
– А я надеялась, что на весь месяц.
***
Суд. Судья спрашивает свидетеля:
– Гражданин Иванов, почему вы считаете, что подсудимый был в нетрезвом состоянии?
– Ваша честь, он залез в телефонную будку, сидел там целый час, а потом вылез и заорал на всю улицу, что лифт не работает.
***
В кабинет психиатра заползает мужчина с чем-то в зубах.
Психиатр:
– Ой, а кто это к нам пришел? Кошечка?
Мужчина ползет в сторону угла, врач:
– Собачка?
Мужчина пополз в другой угол.
– Черепашка?
Мужчина:
– Ты дашь мне спокойно интернет провести?
***
– Беру свои слова обратно.
– Лева, ты решил извиниться?
– Нет, придумал более оскорбительные слова!
***
– Как тебе моя новая жена?
– Ну, плюсы, конечно, есть. Вот, например, на курорте спокойно можно ее хоть на пляж одну отпустить, хоть в ресторан.
***
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