Анекдоты дня: приколы и мемы за 19 мая

Помощь психолога – это, конечно, хорошо, но просто покричать матом обойдется гораздо дешевле.

Актуальные приколы, мемы, анекдоты – в подборке OBOZREVATEL за 19 мая.

Врач-косметолог сделал пациентке ровный нос, убрал морщины, двойной подбородок, уменьшил рот.

– Что бы вы еще хотели?

– А можно мне еще сделать большие выразительные глаза?

– Конечно, посмотрите на счет.

***

– Дорогой, мне приснилось, что ты мне подарил колье.

– Будешь хорошо себя вести, я тебе и шубу норковую во сне подарю.

***

Разговор двух подруг:

– Вчера купила веса. Стала на них, а они показали чей-то номер телефона.

***

Мужчина рассказывает другу:

– Женился недавно, несу невесту по обычаю на руках в квартиру, и тут она говорит: "Петя, мы же уже расписались, давай я на шею перелезу".

***

Жена – мужу:

– Какая красивая пара – наши новые соседи: он ее все время обнимает, целует, говорит нежные слова. Почему ты никогда этого не делаешь?

– А я при чем? Я ее даже не знаю.

***

Муж с женой завтракают. Муж ест очень много. Жена смотрит на него удивленно.

– Не переживай, я наедаюсь на весь день.

– А я надеялась, что на весь месяц.

***

Суд. Судья спрашивает свидетеля:

– Гражданин Иванов, почему вы считаете, что подсудимый был в нетрезвом состоянии?

– Ваша честь, он залез в телефонную будку, сидел там целый час, а потом вылез и заорал на всю улицу, что лифт не работает.

***

В кабинет психиатра заползает мужчина с чем-то в зубах.

Психиатр:

– Ой, а кто это к нам пришел? Кошечка?

Мужчина ползет в сторону угла, врач:

– Собачка?

Мужчина пополз в другой угол.

– Черепашка?

Мужчина:

– Ты дашь мне спокойно интернет провести?

***

– Беру свои слова обратно.

– Лева, ты решил извиниться?

– Нет, придумал более оскорбительные слова!

***

– Как тебе моя новая жена?

– Ну, плюсы, конечно, есть. Вот, например, на курорте спокойно можно ее хоть на пляж одну отпустить, хоть в ресторан.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Даша Евтух из села Богодаровка, что на Полтавщине, прославилась в TikTok роликами о сельской жизни. Благодаря своей открытости и искренности она стала настоящей звездой интернета.