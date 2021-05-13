Анекдоты дня: приколы и мемы за 13 мая

Вместо того, чтобы вешать на шею камень, порой достаточно сбросить того, кто на ней сидит.

Веселые анекдоты, приколы и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 13 мая.

Старики так любят давать хорошие советы, потому что уже не способны подавать дурной пример.

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Если вас пытаются втянуть в беспроигрышную лотерею – без проигрыша вы не уйдете.

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Ничто так не помогает найти компромисс, как наличие компромата.

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Одна из аптек в Одессе.

– Сколько стоит снотворное?

– Специально для вас четыре доллара!

– Не смешите! За такие деньги я вообще никогда не засну!

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– Дорогой, сходи в магазин!

– На улице такой дождь, что и собаку не выгонишь.

– Боже мой, ну иди без собаки.

***

В Одессе на вокзале женщина сидит на чемоданах и плачет навзрыд. Подходит одессит в возрасте:

– Что произошло?

– Опоздала на поезд!

– И на сколько?

– На две минуты!

– А плачете так, будто на два часа!

***

Жена пытается перейти дорогу на красный свет. Муж:

– Куда ты идешь, красный свет! 40 секунд нужно подождать – долго что ли?

– Долго!

Тут в разговор вмешивается пожилой мужчина:

– Сынок, у тебя мечта, а не жена!

– Почему это?

– Сорок секунд для нее – долго!

***

Мама спрашивает сына:

– Как сегодня прошел твой день в садике?

– Мы играли в больницу.

– И как?

– Полдня просидел под дверью в коридоре.

***

– Вася, чем дольше ты откладываешь поиски невесты, тем более сомнительным будет прошлое твоей будущей жены!

***

Отбивные получились просто чудо – благодаря мужу, который разозлил меня с утра.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее герой мема "Укуренный парень" раскрыл свою личность спустя 10 лет молчания. Сейчас Коннор Синклер намерен продать мем в виде NFT – права собственности на цифровой товар.