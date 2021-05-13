Анекдоты дня: приколы и мемы за 13 мая
Вместо того, чтобы вешать на шею камень, порой достаточно сбросить того, кто на ней сидит.
Веселые анекдоты, приколы и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 13 мая.Анекдоты дня
Старики так любят давать хорошие советы, потому что уже не способны подавать дурной пример.
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Если вас пытаются втянуть в беспроигрышную лотерею – без проигрыша вы не уйдете.
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Ничто так не помогает найти компромисс, как наличие компромата.
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Одна из аптек в Одессе.
– Сколько стоит снотворное?
– Специально для вас четыре доллара!
– Не смешите! За такие деньги я вообще никогда не засну!
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– Дорогой, сходи в магазин!
– На улице такой дождь, что и собаку не выгонишь.
– Боже мой, ну иди без собаки.
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В Одессе на вокзале женщина сидит на чемоданах и плачет навзрыд. Подходит одессит в возрасте:
– Что произошло?
– Опоздала на поезд!
– И на сколько?
– На две минуты!
– А плачете так, будто на два часа!
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Жена пытается перейти дорогу на красный свет. Муж:
– Куда ты идешь, красный свет! 40 секунд нужно подождать – долго что ли?
– Долго!
Тут в разговор вмешивается пожилой мужчина:
– Сынок, у тебя мечта, а не жена!
– Почему это?
– Сорок секунд для нее – долго!
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Мама спрашивает сына:
– Как сегодня прошел твой день в садике?
– Мы играли в больницу.
– И как?
– Полдня просидел под дверью в коридоре.
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– Вася, чем дольше ты откладываешь поиски невесты, тем более сомнительным будет прошлое твоей будущей жены!
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Отбивные получились просто чудо – благодаря мужу, который разозлил меня с утра.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее герой мема "Укуренный парень" раскрыл свою личность спустя 10 лет молчания. Сейчас Коннор Синклер намерен продать мем в виде NFT – права собственности на цифровой товар.