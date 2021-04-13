Анекдоты дня: приколы и мемы за 13 апреля
В продажу поступили сковородки с электронным антипригарным покрытием: как только блюдо начинает подгорать – автоматически отключается интернет.
Актуальные приколы, шутки, анекдоты и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 13 апреля.Анекдоты и мемы дня
Зашел в аптеку, посмотрел на цены и решил, что буду лечиться подорожником и молитвами.
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Объявление у входа в подъезд:
– Уважаемые дамы, будьте добры, заводите любовников из местных. Соседям парковаться негде.
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– Абрам, вы живете по совести или по закону?
– Я вас умоляю, по ситуации, конечно!
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Трамвайная остановка в Одессе. Жена успела заскочить в трамвай, а ее пьяный муж – нет.
Кондуктор кричит водителю:
– Сема, останови, дама ручную кладь забыла!
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Суд над мужчиной.
– Штраф – 5 тысяч гривен за оскорбление государственного служащего. Хотели бы вы сказать что-нибудь?
– Вообще хотел бы! Но с такими ценами...
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– Батюшка, у меня такие проблемы! Не могу с ними справиться, что делать?
– Бог посылает каждому проблемы по его силам. Поэтому одно из двух: или ты все же можешь справиться, или это не твои проблемы.
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– Доктор, что хорошего вы скажете о моих печени, сердце и почках?
– Для охотников за органами вы уже не представляете никакого интереса.
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Супруги собираются в отпуск. Жена:
– Детей отправим к маме. Собаку, хомяка и попугая отдадим тете Лене. Кота заберет дворник.
Муж задумчиво смотрит в окно.
– Если в квартире будет так тихо, зачем вообще куда-то ехать?
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– Изя, тебе четыре или пять ложек сахара?
– Три, но так, чтобы я видел.
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Один мужчина построил круглый дом. Гости на новоселье спрашивают:
– Слушай, а почему у тебя дом круглый?
– Когда я его проектировал, теща спросила: "Сынок, а для меня уголок здесь найдется?"
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