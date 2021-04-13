Анекдоти дня: приколи та меми за 13 квітня
У продаж надійшли сковорідки з електронним антипригарним покриттям: щойно страва починає підгоряти – автоматично вимикається інтернет.
Актуальні приколи, жарти, анекдоти та меми – у добірці OBOZREVATEL за 13 квітня.Анекдоти та меми дня
Зайшов до аптеки, подивився на ціни й вирішив, що буду лікуватися подорожником і молитвами.
***
Оголошення біля входу в під'їзд:
– Шановні пані, будьте ласкаві, заводьте коханців із місцевих. Сусідам паркуватися ніде.
***
– Абраме, ви живете по совісті або за законом?
– Я вас благаю, за ситуацією, звичайно!
***
Трамвайна зупинка в Одесі. Дружина встигла заскочити в трамвай, а її п'яний чоловік – ні.
Кондуктор кричить водієві:
– Сьомо, зупини, дама ручну поклажу забула!
***
Суд над чоловіком.
– Штраф – 5 тисяч гривень за образу державного службовця. Хотіли б ви сказати щось?
– Взагалі хотів би! Але з такими цінами...
***
– Батюшко, в мене такі проблеми! Не можу з ними впоратися, що робити?
– Бог посилає кожному проблеми по його силах. Тому одне з двох: або ти все ж можеш впоратися, або це не твої проблеми.
***
– Лікарю, що хорошого ви скажете про мої печінку, серце і нирки?
– Для мисливців за органами ви вже не являєте жодного інтересу.
***
Подружжя збирається у відпустку. Дружина:
– Дітей відправимо до мами. Собаку, хом'яка і папуги віддамо тітці Олені. Кота забере двірник.
Чоловік задумливо дивиться у вікно.
– Якщо в квартирі буде так тихо, навіщо взагалі кудись їхати?
***
– Ізю, тобі чотири або п'ять ложок цукру?
– Три, але так, щоб я бачив.
***
Один чоловік побудував круглий будинок. Гості на новосіллі запитують:
– Слухай, а чому в тебе будинок круглий?
– Коли я його проєктував, теща запитала: "Синку, а для мене куточок тут знайдеться?"
***
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан показав сукню на літо-2021, яка здатна приховувати недоліки і не сковує рухи.