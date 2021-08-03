11 строительных ляпов, которые доказывают, что не каждый может быть ремонтником. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Строители часто допускают ошибки

Некоторые выходки строителей невозможно объяснить. Дом в первую очередь должен быть комфортным для жизни, но на этапе проектирования всегда что-то идет не так.

Пользователи соцсетей делятся ошибками строителей, ведь сложно найти компетентных и добросовестных мастеров. OBOZREVATEL собрал 11 строительных ляпов, которые заставили усомниться в профессионализме ремонтников.

На бульваре всегда пробки, ведь там много пешеходных переходов.

Пешеходы на дороге главные.
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В этом доме людям с инвалидностью живется очень сложно.

Пандус оказался непрактичным.

Трудолюбивые дорожники укрепили асфальт ложкой.

Ложку закатали в асфальт.

Хозяева решили сэкономить и пригласили некомпетентного строителя, который берет самую низкую плату за работу.

Мужчина неправильно положил плитку.

Ремонтник хотел как лучше, а получилось как всегда.

Строитель пытался установить розетку.

Спортсмены недовольны велосипедной дорожкой с препятствиями.

Сюрприз для велосипедистов.

В парке установили новые фонари, которые не простояли даже сутки.

Фонарь в парке упал.

Массивный столб занял место для парковки.

На парковке установили столб.

Работники аэропорта неправильно установили телевизор, где отображаются все рейсы.

В аэропорту криво повесили монитор.

Автомобилисты разочарованы работой дорожников, которые несколько дней назад положили новый асфальт.

Ремонтники отремонтировали дорогу.

Мужчина закрепил трубы к стене с помощью четырех гаек.

Рабочий надежно закрепил трубы.

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