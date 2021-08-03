11 строительных ляпов, которые доказывают, что не каждый может быть ремонтником. Фото

Некоторые выходки строителей невозможно объяснить. Дом в первую очередь должен быть комфортным для жизни, но на этапе проектирования всегда что-то идет не так.

Пользователи соцсетей делятся ошибками строителей, ведь сложно найти компетентных и добросовестных мастеров. OBOZREVATEL собрал 11 строительных ляпов, которые заставили усомниться в профессионализме ремонтников.

На бульваре всегда пробки, ведь там много пешеходных переходов.

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В этом доме людям с инвалидностью живется очень сложно.

Трудолюбивые дорожники укрепили асфальт ложкой.

Хозяева решили сэкономить и пригласили некомпетентного строителя, который берет самую низкую плату за работу.

Ремонтник хотел как лучше, а получилось как всегда.

Спортсмены недовольны велосипедной дорожкой с препятствиями.

В парке установили новые фонари, которые не простояли даже сутки.

Массивный столб занял место для парковки.

Работники аэропорта неправильно установили телевизор, где отображаются все рейсы.

Автомобилисты разочарованы работой дорожников, которые несколько дней назад положили новый асфальт.

Мужчина закрепил трубы к стене с помощью четырех гаек.

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