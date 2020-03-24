Вредно или полезно? Как кофе влияет на организм

Кофе – это не просто напиток. Это часть мировой культуры, обязательный элемент дружеских и романтических встреч, способ расслабиться и отдохнуть посреди напряженного рабочего дня.

Споры о вреде и пользе кофе идут уже многие десятилетия. Врачи все никак не придут к единому мнению о том, как же этот напиток влияет на наш организм, особенно при регулярном употреблении.

OBOZREVATEL и диетолог Мария Колповская подготовили для вас обзор последних научных исследований на эту тему. (Чтобы посмотреть видео, скролльте до конца страницы)

Встреча за чашечкой кофе

Что же такое кофе?

Кофе – это ароматный, насыщенный, бодрящий напиток, содержащий кофеин, танины, антиоксиданты, например, хлорогеновую кислоту, и ряд других веществ. По сути, это коктейль аромата, бодрости и антиоксидантов.

Но мы забываем, что кофе не уникален по своему составу. Кофеин содержится также в чае, какао, шоколаде и ряде других травяных напитков. Танины – компонент большинства растительных продуктов, а пресловутый "кофейный антиоксидант" – хлорогеновая кислота – в немалом количестве содержится в гречке и подсолнечных семечках.

Другими словами, в кофе нет ничего уникального, что принципиально выделяло бы его среди остальных продуктов.

Кофейный аромат подавляет чувство голода

Кофе и вес

Говорят, что кофе снижает аппетит и подавляет чувство голода. И это абсолютная правда. Причем кофе можно даже не пить, а просто вдыхать кофейный аромат. Для эффективного снижения аппетита у большинства людей достаточно держать пакетик с зернами в машине или заваренную чашку кофе на рабочем столе.

Но при этом, согласно комплексному научному анализу, опубликованному в июне прошлого года, не выявлено связи между потреблением кофе и массой тела. Так что в вопросе похудения и поддержания веса не получится полагаться только на этот напиток.

Кофе стимулирует дофаминовую и норадреналиновую системы

Кофе и настроение

Кофеин нас бодрит. Он стимулирует дофаминовую и норадреналиновую системы, немного. Но основное действие кофе заключается в том, что кофеин мешает нам слышать "сигналы усталости", которые посылают клетки тела. Потому с помощью этого напитка вы проработаете дольше и пройдете в походе дольше, но… не только с его помощью. Не забываем, что в чашке крепкого чая кофеина может быть в разы больше, чем в чашке кофе.

В вопросе этого напитка и настроения есть еще один немаловажный момент. Кофе – это часть культуры. С ним связана масса ожиданий: бодрости, быстро стучащего сердца, повышенного настроения и давления. Все эти эффекты зависят не только от поступающих извне веществ. Абсолютное большинство людей даже не отличит, много кофеина в чашке или мало. Нам может казаться, что чем крепче и горче напиток, тем он "кофеинестей", и тем сильнее подействует. Но подействует просто наш настрой. Это называется плацебо.

Кофе повышает артериальное давление

Кофе и сердечно-сосудистая система

Правда ли, что кофе повышает артериальное давление? Да, правда. Но, в среднем, ненамного. У людей, пьющих кофе, оно выше примерно на два-три пункта, чем у людей, его не пьющих. Впрочем, это не удивительно, ведь тот, кто отказывается от кофе, часто переходит на еще один кофеиносодержащий напиток – чай.

Между кофе и риском сердечно-сосудистых заболеваний не найдена прямая связь. Возможно, потому что в кофе есть и кофеин, который может не лучшим образом повлиять на работу сердца, и позитивно влияющие антиоксиданты.

Для многих видов рака не замечено весомое воздействие кофе

Кофе и риск развития рака

Для многих видов рака не замечено весомое воздействие. Хотя, есть одно исследование, в котором заварной кофе оказался связан с пониженным риском возникновения рака груди, а растворимый или кофе а-ля "3 в 1" – с повышенным риском возникновения рака груди. Что ж, вывод прост – если вы едите или пьете какой-либо продукт, пусть это будет качественный продукт.

Любители ЗОЖ в целом пьют меньше кофе

Кофе и молодость наших тканей и клеток

Помогает ли этот напиток оставаться клеткам тела молодыми как можно дольше? Разбираясь с вопросом, ученые обратили внимание на интересный момент. Дело в том, что в современном западном мире у ЗОЖ-сообщества не принято пить кофе. Это считается не слишком полезной привычкой. А "зожники", невзирая на возможные крайности, в среднем, имеют меньшую массу тела, больше занимаются спортом, не курят, не пьют алкоголь.

Получается, что если вы не пьете кофе, то с большей долей вероятности вашему образу жизни будут присущи все атрибуты ЗОЖ. А если пьете много кофе, то очень может оказаться, делаете это с сигаретой в зубах, после полуночи в баре и рядом еще бокал виски стоит.

Таким образом, у людей, употребляющих меньше кофе, клетки тела находятся в лучшем состоянии. Но кофе ли тому причина? Или кофе оказывается всего лишь одним из маркеров позитивно влияющего образа жизни?

В порции кофе – от 40 до 70 мг кофеина

Есть ли ограничения в количестве кофеина, который можно потреблять в сутки?

Ни МОЗ, ни ВООЗ не ограничивает количество кофеина для взрослых здоровых людей. Для беременных женщин количество кофеина (но не кофе, а именно кофеина) ограничивается 300 мг в сутки. Но, как показал комплексный научный анализ, опубликованный в прошлом году: потребление кофеина, на самом деле, не влияет на антропометрические данные родившегося ребенка.

Кстати, что такое 300 мг кофеина? Сколько же кофеина содержится в продуктах? 100 грамм какао-бобов, или экстра-черного шоколада – это 230 мг кофеина. В чашке чая может быть от 30 до 70 мг кофеина, а в порции кофе – от 40 до 70 мг.

Если у ребенка нет индивидуальных противопоказаний, он может пить кофе

Можно ли пить кофе детям?

Если у ребенка нет индивидуальных противопоказаний – можно, главное – в меру.

Заметьте, чашечка этого некрепкого напитка содержит столько же кофеина, сколько шоколадка, которую вы малышне без зазрения совести даете.

Кофе лучше пить без молока и без сахара

Аспекты, на которые также необходимо обратить внимание

Кофе ухудшает усвоение ряда полезных веществ из пищи. Например, витамина С и В9, некоторых микроэлементов. А пища ухудшает усвоение "кофейных антиоксидантов". Поэтому кофепитие лучше отделять от еды. И молоко в кофе также добавлять нежелательно.

Кофе обладает мочегонным действием, это не лучший напиток для утоления жажды. Утоляйте жажду обычной водой, а к кофе относитесь как к отдельному ритуалу.

И старайтесь пить кофе без сахара. ВООЗ ограничивает норму сахара для среднестатистического человека 20-25 граммами в день, это четыре-пять чайных ложек без горки. Если вы пьете много кофе и добавляете в него много сахара – это норму очень легко превысить.

Вывод

Кофе – это отличный, вкусный и ароматный напиток. Не стоит ожидать, что он принесет вам вечную молодость или чудесные исцеления, но и навредить вашему телу он вряд ли сможет. Если любите кофе – пейте его с чистой совестью. Главное, помните: во всем важна мера!

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