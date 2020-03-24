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Вредно или полезно? Как кофе влияет на организм

1.6т
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Кофе – это не просто напиток. Это часть мировой культуры, обязательный элемент дружеских и романтических встреч, способ расслабиться и отдохнуть посреди напряженного рабочего дня.

Споры о вреде и пользе кофе идут уже многие десятилетия. Врачи все никак не придут к единому мнению о том, как же этот напиток влияет на наш организм, особенно при регулярном употреблении.

OBOZREVATEL и диетолог Мария Колповская подготовили для вас обзор последних научных исследований на эту тему. (Чтобы посмотреть видео, скролльте до конца страницы)

Встреча за чашечкой кофе

Встреча за чашечкой кофе

Что же такое кофе?

Кофе – это ароматный, насыщенный, бодрящий напиток, содержащий кофеин, танины, антиоксиданты, например, хлорогеновую кислоту, и ряд других веществ. По сути, это коктейль аромата, бодрости и антиоксидантов.

Но мы забываем, что кофе не уникален по своему составу. Кофеин содержится также в чае, какао, шоколаде и ряде других травяных напитков. Танины – компонент большинства растительных продуктов, а пресловутый "кофейный антиоксидант" – хлорогеновая кислота – в немалом количестве содержится в гречке и подсолнечных семечках.

Другими словами, в кофе нет ничего уникального, что принципиально выделяло бы его среди остальных продуктов.

Кофейный аромат подавляет чувство голода

Кофейный аромат подавляет чувство голода

Кофе и вес

Говорят, что кофе снижает аппетит и подавляет чувство голода. И это абсолютная правда. Причем кофе можно даже не пить, а просто вдыхать кофейный аромат. Для эффективного снижения аппетита у большинства людей достаточно держать пакетик с зернами в машине или заваренную чашку кофе на рабочем столе.

Но при этом, согласно комплексному научному анализу, опубликованному в июне прошлого года, не выявлено связи между потреблением кофе и массой тела. Так что в вопросе похудения и поддержания веса не получится полагаться только на этот напиток.

Кофе стимулирует дофаминовую и норадреналиновую системы

Кофе стимулирует дофаминовую и норадреналиновую системы

Кофе и настроение

Кофеин нас бодрит. Он стимулирует дофаминовую и норадреналиновую системы, немного. Но основное действие кофе заключается в том, что кофеин мешает нам слышать "сигналы усталости", которые посылают клетки тела. Потому с помощью этого напитка вы проработаете дольше и пройдете в походе дольше, но… не только с его помощью. Не забываем, что в чашке крепкого чая кофеина может быть в разы больше, чем в чашке кофе.

В вопросе этого напитка и настроения есть еще один немаловажный момент. Кофе – это часть культуры. С ним связана масса ожиданий: бодрости, быстро стучащего сердца, повышенного настроения и давления. Все эти эффекты зависят не только от поступающих извне веществ. Абсолютное большинство людей даже не отличит, много кофеина в чашке или мало. Нам может казаться, что чем крепче и горче напиток, тем он "кофеинестей", и тем сильнее подействует. Но подействует просто наш настрой. Это называется плацебо.

Кофе повышает артериальное давление

Кофе повышает артериальное давление

Кофе и сердечно-сосудистая система

Правда ли, что кофе повышает артериальное давление? Да, правда. Но, в среднем, ненамного. У людей, пьющих кофе, оно выше примерно на два-три пункта, чем у людей, его не пьющих. Впрочем, это не удивительно, ведь тот, кто отказывается от кофе, часто переходит на еще один кофеиносодержащий напиток – чай.

Между кофе и риском сердечно-сосудистых заболеваний не найдена прямая связь. Возможно, потому что в кофе есть и кофеин, который может не лучшим образом повлиять на работу сердца, и позитивно влияющие антиоксиданты.

Для многих видов рака не замечено весомое воздействие кофе

Для многих видов рака не замечено весомое воздействие кофе

Кофе и риск развития рака

Для многих видов рака не замечено весомое воздействие. Хотя, есть одно исследование, в котором заварной кофе оказался связан с пониженным риском возникновения рака груди, а растворимый или кофе а-ля "3 в 1" – с повышенным риском возникновения рака груди. Что ж, вывод прост – если вы едите или пьете какой-либо продукт, пусть это будет качественный продукт.

Любители ЗОЖ в целом пьют меньше кофе

Любители ЗОЖ в целом пьют меньше кофе

Кофе и молодость наших тканей и клеток

Помогает ли этот напиток оставаться клеткам тела молодыми как можно дольше? Разбираясь с вопросом, ученые обратили внимание на интересный момент. Дело в том, что в современном западном мире у ЗОЖ-сообщества не принято пить кофе. Это считается не слишком полезной привычкой. А "зожники", невзирая на возможные крайности, в среднем, имеют меньшую массу тела, больше занимаются спортом, не курят, не пьют алкоголь.

Получается, что если вы не пьете кофе, то с большей долей вероятности вашему образу жизни будут присущи все атрибуты ЗОЖ. А если пьете много кофе, то очень может оказаться, делаете это с сигаретой в зубах, после полуночи в баре и рядом еще бокал виски стоит.

Таким образом, у людей, употребляющих меньше кофе, клетки тела находятся в лучшем состоянии. Но кофе ли тому причина? Или кофе оказывается всего лишь одним из маркеров позитивно влияющего образа жизни?

В порции кофе – от 40 до 70 мг кофеина

В порции кофе – от 40 до 70 мг кофеина

Есть ли ограничения в количестве кофеина, который можно потреблять в сутки?

Ни МОЗ, ни ВООЗ не ограничивает количество кофеина для взрослых здоровых людей. Для беременных женщин количество кофеина (но не кофе, а именно кофеина) ограничивается 300 мг в сутки. Но, как показал комплексный научный анализ, опубликованный в прошлом году: потребление кофеина, на самом деле, не влияет на антропометрические данные родившегося ребенка.

Кстати, что такое 300 мг кофеина? Сколько же кофеина содержится в продуктах? 100 грамм какао-бобов, или экстра-черного шоколада – это 230 мг кофеина. В чашке чая может быть от 30 до 70 мг кофеина, а в порции кофе – от 40 до 70 мг.

Если у ребенка нет индивидуальных противопоказаний, он может пить кофе

Если у ребенка нет индивидуальных противопоказаний, он может пить кофе

Можно ли пить кофе детям?

Если у ребенка нет индивидуальных противопоказаний – можно, главное – в меру.

Заметьте, чашечка этого некрепкого напитка содержит столько же кофеина, сколько шоколадка, которую вы малышне без зазрения совести даете.

Кофе лучше пить без молока и без сахара

Кофе лучше пить без молока и без сахара

Аспекты, на которые также необходимо обратить внимание

Кофе ухудшает усвоение ряда полезных веществ из пищи. Например, витамина С и В9, некоторых микроэлементов. А пища ухудшает усвоение "кофейных антиоксидантов". Поэтому кофепитие лучше отделять от еды. И молоко в кофе также добавлять нежелательно.

Кофе обладает мочегонным действием, это не лучший напиток для утоления жажды. Утоляйте жажду обычной водой, а к кофе относитесь как к отдельному ритуалу.

И старайтесь пить кофе без сахара. ВООЗ ограничивает норму сахара для среднестатистического человека 20-25 граммами в день, это четыре-пять чайных ложек без горки. Если вы пьете много кофе и добавляете в него много сахара – это норму очень легко превысить.

 

Вывод

Кофе – это отличный, вкусный и ароматный напиток. Не стоит ожидать, что он принесет вам вечную молодость или чудесные исцеления, но и навредить вашему телу он вряд ли сможет. Если любите кофе – пейте его с чистой совестью. Главное, помните: во всем важна мера!

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Автор
Мария Колповская Мария Колповская
Темы
Питание Здоровье
Тег
кофе
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