Диетолог рассказала, почему после диеты мы набираем больше, чем сбросили

По окончании диеты большинство из нас не только возвращают сброшенные килограммы, но и увеличивают свой предыдущий вес.

Об этом в своем блоге написала врач-диетолог Ольга Андрианова.

"Выбираются диеты с максимальными ограничениями, которые в теории должны обеспечить быстрый результат. В начале так и происходит, килограммы теряются, талия становится тоньше. Но как только человек возвращается к привычному стилю питания, вес стремительно набирается снова, и часто становится больше, чем был до похудения", - сказала Ольга Андрианова.

Почему так происходит?

По словам врача, когда тело не получает необходимый для головного мозга и внутренних органов минимум питательных веществ и энергии, оно перенастраивает свою работу таким образом, чтобы максимально эффективно использовать то, что есть в наличии.

"Для этого замедляется обмен веществ, повышается уровень гормонов, отвечающих за аппетит. Организм старается вынудить человека восстановить привычное поступление энергии", - отметила специалист, добавив при этом, что после прекращения такой диеты скорость обмена веществ восстанавливается далеко не сразу, уровень гормонов голода остается повышенным ещё несколько месяцев.

Поэтому, по словам диетолога, диета для похудения должна быть с умеренным ограничением калорий, чтобы не нарушить обмен веществ и обеспечить постепенный, но стойкий результат.

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