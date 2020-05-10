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Диетолог рассказал, какой витамин необходим нам именно в мае

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В мае в рационе каждого человека должны присутствовать продукты, содержащие очень важный витамин.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала диетолог-нутрициолог Ольга Набока.

По словам врача, в период с апреля по май в рационе должны присутствовать продукты, с высоким содержанием витамина С.

Диетолог рассказал, какой витамин необходим нам именно в мае

"Это основной витамин, который нам сейчас нужен и от наличия которого зависит стабильность нашей иммунной системы", - подчеркнула врач, отметив при этом, что витамин С в большом количестве содержится в лимоне, апельсине, чесноке и имбире.

В то же время, врач напомнила, что продукты, содержащие витамин С, как правило являются аллергенными и с ними нужно быть крайне осторожными, так как они имеют ряд побочных эффектов.

Опасность продуктов, содержащих витамин С

Диетолог рассказал, какой витамин необходим нам именно в мае

Чеснок

Чрезмерное использование этого ингредиента может спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Эфирные масла, находящиеся в составе чеснока, могут раздражать стенки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

Диетолог рассказал, какой витамин необходим нам именно в мае

Лимон

За счет повышенного содержания кислоты могут возникнуть проблемы с пищеварительной системой. Натощак можно добавлять 1 дольку лимона в воду. При гастрите и повышенной кислотности – натощак нельзя употреблять лимон вообще, а в течение дня не более 30 грамм дробно.

Диетолог рассказал, какой витамин необходим нам именно в мае

Апельсины

Апельсины могут быть сильнейшими аллергенами.

Безопасными рекордсменами по содержанию витамина С являются:

  • яблоки (165 мг/100г),

  • петрушка (150 мг/100г),

  • зеленый перец (150 мг/100г),

  • брокколи (136 мг/100г),

  • брюссельская капуста (120 мг/100г),

  • свежий укроп (100 мг/100г),

  • цветная капуста (70 мг/100г).

Диетолог рассказал, какой витамин необходим нам именно в мае

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С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Рецепты Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости
Теги
рецепт питание диетолог Витамины
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