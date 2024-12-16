Значительное повышение тарифов на транспортировку газа отразится на потребителях, – депутат

Повышение тарифов на транспортировку газа повлечет за собой серьезные последствия для газотранспортной системы Украины.

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По ее словам, сейчас рассматривается значительное повышение до точки входа и выхода в несколько раз: точка входа - в 4 раза, точка выхода - в 2 раза.

"Это огромные суммы. И я не знаю, как мы выдержим, потому что все эти повышения в конечном счете будут на наших потребителях", – предупредила она.

Депутат также обратила внимание на технические проблемы, с которыми может столкнуться газотранспортная система Украины: "Не будет достаточно газа в системе, как мы будем использовать даже тот газ, который мы сегодня добываем?"

Гриб также выразила обеспокоенность инвестиционным климатом в Украине.

"Кто будет инвестировать в Украину? Вот скажите мне, пожалуйста. Ну, к большому сожалению, я не вижу сейчас очереди из инвесторов", – подчеркнула она.

В завершение депутат призвала к прагматичному подходу в решении энергетических вопросов: "Если мы сегодня будем просто постоянно ставить эмоции выше реальности, которая есть "на земле", то, к большому сожалению, я вижу очень много проблем впереди."

Напомним, народный депутат и глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию формирования цен и тарифов на энергоресурсы и коммунальные услуги Алексей Кучеренко требует раскрыть подробности формирования новых тарифов для "Оператора ГТС Украины".