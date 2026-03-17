Журналист заявил, что на функционирование Фонда Притулы уходит 400 млн грн в год: волонтер опроверг и озвучил другие цифры

Журналист Юрий Николов заявил в Facebook, что расходы на функционирование Фонда Сергея Притулы могут достигать 400 млн грн в год. Впоследствии сам Притула предоставил объяснения и назвал другие цифры, которые значительно меньше озвученной оценки.

Об этом написал сам Николов в соцсети, а также привел детали разговора с Притулой после публикации сообщения. По словам журналиста, волонтер уточнил, что расходы на фонд составляют около 5 млн грн в месяц, и это финансирование поступает отдельно от донатов.

Реакция и дискуссия

Перед этим Николов обратил внимание на отсутствие в публичной отчетности фонда данных о расходах на зарплаты и операционную деятельность. Он также упомянул интервью Яны Зинкевич, которая сказала, что ее подразделение не тратит часть сборов на уставную деятельность, как это делают крупные фонды.

В ответ Сергей Притула объяснил, что средства на административные расходы не берутся из донатов на помощь военным. Журналист отметил, что это уточнение снимает вопрос об использовании денег, ведь финансирование зарплат обеспечивают отдельные доноры.

Факты и цифры

Николов предполагал, что расходы фонда могут составлять до 20 процентов от объема сборов. В 2024 году фонд собрал 2,2 млрд грн, поэтому оценка могла достигать около 400 млн грн в год.

Однако после разговора с Притулой журналист уточнил данные. По его словам, реальные расходы составляют около 5 млн грн в месяц, то есть примерно 60 млн грн в год. Это почти в семь раз меньше предыдущей оценки.

Он также подчеркнул, что эти средства не зависят от объема сборов и поступают отдельно от донатов на нужды ВСУ.

