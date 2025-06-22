Сергею Притуле – 44: почему ведущий разошелся с первой женой и что помешало ему стать отцом в четвертый раз

Сегодня, 22 июня, украинский ведущий и волонтер Сергей Притула празднует свой 44-й день рождения. С довольно молодого возраста знаменитость начал строить успешную карьеру на телевидении, поэтому неоднократно оказывался в центре внимания общественности. Не стала исключением и его личная жизнь. Хотя общественный деятель и не раскрывает многих деталей о своих отношениях, известно, что он дважды связывал себя узами брака и стал отцом троих детей.

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Ведущий признавался, что его деятельность непосредственно влияла на супружескую жизнь с первой избранницей, а из-за большого количества работы его часто не было дома, поэтому он пропускал некоторые важные моменты в развитии первенца. OBOZ.UA расскажет, что известно о личной жизни волонтера.

Со своей первой женой Юлией Андрийчук Сергей Притула познакомился в 2007 году в Тернополе. Едва ли не сразу между ними промелькнула искра, поэтому они начали строить романтические отношения, а вскоре и сыграли свадьбу. Уже в 2008-м супруги стали родителями сына Дмитрия.

В одном из интервью общественный деятель признавался, что не может назвать себя образцовым отцом для первенца, ведь пропускал важные моменты в его жизни. Он объяснил: "Мне больно слышать, когда ребенок говорит, что ему грустно, когда меня нет. Потому что мне так же было обидно, потому что я не помнил, как там пупчик отпадал, как прорезался первый зуб, первое слово. Я не то что не помнил, я не видел этого, потому что я был на съемках или с концертами на гастролях. Надо отдать должное Юле, которая нивелировала те моменты. У нее была мантра: у тебя самый лучший папа".

Однако такой ритм жизни Притулы имел негативное влияние на роман с Юлией Андийчук. В их отношениях начало возникать все больше проблем, а попытки исправить ситуацию не принесли положительного результата. В 2013-м они расторгли брак. Однако ведущий никогда не жалел о совместной жизни с Андрийчук.

"На самом деле ошибкой было то, что не было найдено желание внутри друг друга не допустить до той ситуации, когда уже грань была пройдена", – говорил звезда.

Несмотря на развод, Притула и Андрийчук смогли сохранить хорошие отношения. Ведущий неплохо коммуницирует с новым мужем экс-избранницы, а Дмитрий хорошо относится ко второй жене папы. Кстати, теперь общественный деятель пытается принимать более активное участие в жизни старшего сына, а на днях показал фотографию, сделанную на его выпускном.

Второй женщиной, которая смогла завоевать сердце Сергея Притулы стала Екатерина Сопельник. Пара познакомилась во время съемочного процесса одного из проектов на "Новом канале" и сначала между ними были сугубо рабочие отношения.

"С Катей мы были знакомы, когда я был предварительно женат. Но более чем рабочие отношения нас не связывали. Она работала админом, потом продюсером в "Подъеме". Когда я запускал "Варьяты", она была изрядно полезна", – рассказывал волонтер.

Однако постепенно, после того, как в первом браке общественного деятеля была поставлена точка, между ними начали зарождаться чувства. Долгое время Притула и Сопельник не афишировали отношения. В 2015 году они организовали красивую свадьбу, о которой знали только родные и близкие пары. Уже в 2017-м супруги стали родителями дочери Соломии, а в 2021-м появился на свет их второй общий ребенок – Стефания.

"У нас нет понятия главного и второстепенного в семье. Семья это все же союз равных и заинтересованных людей. Если ты любишь человека, то ты не будешь меряться кто главный, кто второстепенный. Объективно у жены времени на семью больше. Но если я раньше приду с работы, мне корона не упадет с головы порезать какой-то салат или помыть посуду. Нет разделения на мужское и женское. У нас решения принимаются совместно. Бывают негативные эмоции, бывает конфликт – кто-то где-то был без настроения, но мы садимся и говорим", – делился ведущий.

Стоит отметить, что Сергей Притула хотел стать отцом и в четвертый раз. Однако начало полномасштабной войны внесло в планы волонтера и Екатерины Сопельник свои коррективы.

"Я ребенка собирался зачать с женой в сентябре – октябре 2022 года. Конечно, еще не поздно. Но ср*ная русня со своим чертовым Путиным очень сильно перебили все планы. Откровенно, мне очень трудно создавать какой-то горизонт планирования дальше, чем на две-три недели. Месяц – максимум", – говорил знаменитость.

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