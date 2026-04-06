Жесткие прайс-кэпы усиливают дефицит электроэнергии, – Тынный

Украинский энергетический рынок теряет инвестиции и возможности развития из-за жесткого государственного регулирования цен, в частности через прайс-кэпы.

Видео дня

Об этом заявил бизнесмен, основатель энергетического холдинга Игорь Тынный.

По его словам, нынешняя модель с жесткими ограничениями цен прямо влияет на экономику генерации и делает часть производства убыточным.

"Если газ будет 1000$ за 1000 кубов, то себестоимость производства из него электроэнергии никак не влезет в ваши желания быть хорошими для населения и держать низкие цены", – отметил он.

Тынный отмечает, что в таких условиях газовая генерация просто не будет работать, а новые проекты не будут запускаться. В то же время ограничения цен, по его словам, уже имеют системный эффект для рынка.

"История с жесткими прайс-кепами – это типичный социализм. Сегодня их снова снижают – смело ждите дефицита и ограничений", – подчеркнул он.

По его мнению, именно ценовые ограничения являются одним из ключевых факторов, сдерживающих развитие распределенной генерации и возобновляемой энергетики, а также подрывают доверие инвесторов к украинскому энергорынку.

Тынный также указывает, что без формирования рыночной цены энергосистема не получает необходимых сигналов для развития, а дефицит электроэнергии в пиковые периоды только усиливается.

Ранее бывший член правления НЭК "Укрэнерго" Андрей Немировский заявил, что жесткие прайс-кэпы на рынке электроэнергии могут сами по себе формировать дефицит ресурса, даже без внешних факторов.