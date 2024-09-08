Зеленский: в Украине строится подземное производство оружия

Украина будет производить собственное оружие на подземных заводах. Кроме соображений безопасности, одна из причин такого решения – задержка поставок военной помощи.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский на международном экономическом форуме в Италии. Он также предложил итальянскому бизнесу сотрудничество в сфере обронпрома.

"Мы строим подземные объекты для производства оружия, чтобы украинские солдаты могли защитить себя, даже когда поставки от наших партнеров задерживаются", – сказал глава государства.

Президент отметил, что итальянский бизнес может заинтересовать сотрудничество с Украиной – прежде всего в оборонном производстве, но также в машиностроении, энергетике, аэрокосмической и ИТ-отрасли.

Зеленский также добавил, что украинские специалисты разработали новые дроны и ракеты, которые, в частности, используются для возвращения войны на территорию России.

Отдельно президент предложил Италии принять участие в послевоенном восстановлении Украины, потому что, по его определению, страну нужно будет не просто восстанавливать, а строить качественно новую экономику и современную инфраструктуру.

"Реконструкция Украины должна предусматривать внедрение инновационных технологий и новейшей инфраструктуры", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский в Италии встретился с делегацией Конгресса США во главе с сенатором от Республиканской партии Линдси Грэмом. Глава государства обсудил с конгрессменами последствия российского ракетного террора, а также первоочередные потребности украинских военных.

Президент также сообщил конгрессменам о ситуации на фронте, результатах операции в Курской области и рассказал о последствиях российского ракетного террора.

Зеленский в Италии развеял страх союзников о том, что Украина может ударить по Кремлю, если получит разрешение на дальнобойные удары западным оружием по целям в России. Он заверил, что этого не будет, поскольку радиус действия переданных ракет не позволит этого сделать.

На форуме "Амброзетти" Зеленский напомнил миру о преступлениях России против украинского народа - только с начала сентября кафиры массированно избивали ракетами по Харькову, Полтаве, Львову, Кривому Рогу, Киеву и другим городам.