Зеленский создал Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения: кто вошел в его состав
Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. Речь идет о консультативно-совещательном органе при главе государства.
Указ №30/2024 опубликовали на сайте Офиса президента, документ был подписан Зеленским в пятницу, 26 января. Этот орган был создан для консолидации усилий государства и бизнеса, а также сохранения и развития предпринимательского потенциала.
В состав Совета по вопросам поддержки предпринимательства вошли:
– соучредитель ООО "НЕТПИК" Артем Бородатюк;
– соучредитель ООО "ФИНТЕХ БЕНД" Олег Гороховский;
– президент ООО "БИОФАРМА ПЛАЗМА" Константин Ефименко;
– член совета представителей Ассоциации "Информационные технологии Украины", совладелец ООО "СОФТСЕРВ" Тарас Кицмей;
– президент Союза украинских предпринимателей, член наблюдательного совета ООО "НОВА ПОШТА" Вячеслав Климов;
– член совета директоров Союза украинских предпринимателей, совладелец ООО "АДЖАКС СИСТЕМС МАНЮФЕКЧУРИНГ" Александр Конотопский;
– глава Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.
В указе президента указано, что задачами Совета является анализ ситуации по обеспечению в условиях военного положения права на предпринимательскую деятельность, практики формирования и реализации государственной политики по соблюдению гарантий права на предпринимательство, наработка по результатам такого анализа и внесение на рассмотрение президенту предложений о возможных путях и механизмах решения проблемных вопросов.
Кроме того, члены Совета будут участвовать в рассмотрении законопроектов по вопросам предпринимательства и будут вносить предложения по усовершенствованию законодательства Украины относительно осуществления деятельности субъектов хозяйствования.
Как сообщал OBOZ.UA, 26 января Зеленский проинформировал, что в Украине запустили новый механизм коммуникации с предпринимателями – Всеукраинская экономическая платформа. На ней будет представлено все сообщество украинского бизнеса.
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