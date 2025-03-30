Зеленский обнародовал декларацию: какие доходы президента и его семьи за 2024 год

В воскресенье, 30 марта, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию за 2024 год. Согласно ей с доходов главы государства и членов его семьи составили 15 млн 286 тыс. 193 гривны.

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Об этом сообщили в офисе президента. Отмечается, что в документе говорится, что доход от погашения ОВГЗ (государственные ценные бумаги) составляет 8 млн 585 тыс. рублей. 532 грн.

В частности, доходы семьи Владимира Зеленского в 2024 году состояли из заработной платы главы государства, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма дохода составила 6 млн 700 тыс. 661 грн.

"Увеличение доходов семьи президента Украины по сравнению с предыдущим годом произошло благодаря возобновлению поступления полной суммы арендных платежей", – говорится в сообщении.

Уточняется также, что остаток денежных средств семьи главы государства к концу 2024 года значительно не изменился.

"Других существенных изменений по активам, недвижимому имуществу, транспортным средствам в семье президента Украины в прошлом году не произошло", - резюмировали в Офисе президента.

Ранее сообщалось, что в Украине могут снизить контроль за богатствами чиновников. Вредные правки отклонил комитет, но их могут "протолкнуть с голоса" в сессионном зале парламента. НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции), а также именно АРМА уже выступили против внесения соответствующих правок, заявив, что такие изменения ослабят антикоррупционные механизмы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2024 году 14 народных депутатов подали декларации о доходах с ложными данными. В целом такое правонарушение совершили 34 чиновника и должностные лица высшего звена – депутаты в областях, судьи, правоохранители, военнослужащие.

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