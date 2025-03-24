В Украине могут снизить контроль за богатствами чиновников: в чем хотят ограничить НАПК

В готовящемся к рассмотрению во 2-м чтении законопроекте о функционировании НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) появились противоречивые нормы, которые потенциально могут уменьшить контроль за состоянием должностных лиц и усложнить выявление необоснованного обогащения. Само НАПК, а также АРМА (Национальное агентство по розыску и менеджменту активов) уже выступили против внесения соответствующих правок, заявив, что такие изменения ослабят антикоррупционные механизмы. Следует учитывать, что документ еще не утвержден.

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Речь идет о законопроекте №12374-д, ряд правок к которому может значительно изменить механизмы мониторинга образа жизни чиновников и поставить под угрозу эффективность финансового контроля за их состоянием. В частности, по разъяснению Судебно-юридической газеты, было предложено:

ограничить мониторинг образа жизни только периодом пребывания лица в статусе субъекта декларирования: это означает, что НАПК сможет проверять только активы, полученные должностным лицом после поступления на государственную службу, анализ происхождения состояния, полученного до этого, станет невозможным;

это означает, что НАПК сможет проверять только активы, полученные должностным лицом после поступления на государственную службу, анализ происхождения состояния, полученного до этого, станет невозможным; ограничить срок мониторинга до трех месяцев: учитывая сложность сбора информации, международных запросов и анализа финансовых документов, такой срок может сделать невозможным выявление нарушений;

учитывая сложность сбора информации, международных запросов и анализа финансовых документов, такой срок может сделать невозможным выявление нарушений; мониторинг будет касаться только декларанта и членов его семьи, что позволит должностным лицам скрывать активы, оформляя их на третьих лиц.

Например, если человек в 2018 году не был субъектом подачи декларации, а в 2019 году стал таким субъектом, то НАПК не будет иметь право проводить мониторинг образа жизни за 2018 год. Юристы указывают, что в случае принятия законопроекта НАПК фактически лишится возможности выявлять необоснованные активы, полученные до назначения лица на государственный пост.

Национальное агентство по предотвращению коррупции предостерегает, что такие изменения фактически уничтожат инструмент мониторинга образа жизни, доказавший свою эффективность в борьбе с коррупцией. В частности, НАПК отмечает:

потеря возможности анализа активов, полученных в государственную службу, создает риск легализации необоснованного состояния;

установление ограниченного срока мониторинга делает невозможным детальный анализ информации и препятствует международному сотрудничеству по выявлению незаконно приобретенного имущества;

изъятие из-под мониторинга активов, оформленных на третьих лиц, позволяет коррупционерам легко скрывать имущество.

По результатам деятельности НАПК в сфере мониторинга образа жизни в Специализированную антикоррупционную прокуратуру был передан 61 материал на сумму более 231 млн грн. Общая сумма необоснованных активов, выявленных благодаря мониторингу образа жизни, превышает 1,5 млрд грн.

АРМА также выразила обеспокоенность по поводу некоторых положений законопроекта. Руководитель агентства Елена Дума заявила, что документ содержит нормы, угрожающие эффективности НАПК и не имеющие отношения к реформе АРМА. Она подчеркнула, что изменения в мониторинге образа жизни появились без согласования с НАПК и другими профильными органами.

АРМА поддерживает принятие законопроекта только при условии исключения норм, подрывающих работу НАПК. Кроме того, агентство подвергло критике отсутствие надлежащего обсуждения документа перед вторым чтением, что создает риски принятия сомнительных правок без прозрачного анализа их последствий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2024 году 14 народных депутатов подали декларации о доходах с недостоверными данными. В целом такое правонарушение совершили 34 чиновника и должностные лица высшего звена – депутаты в областях, судьи, правоохранители, военнослужащие.

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